"J'espère que c'est juste de l'incompétence" : Philippe Albert hallucine du penalty refusé au Standard

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"J'espère que c'est juste de l'incompétence" : Philippe Albert hallucine du penalty refusé au Standard
Photo: © photonews

Le penalty non-accordé au Standard lors du choc wallon a éclipsé le reste de la rencontre. L'erreur flagrante d'arbitrage a été longuement discutée sur le plateau de la Tribune ce lundi, et personne ne comprenait. Notamment Philippe Albert, qui n'a pas hésité à utiliser des mots forts.

Si vous trouvez quelqu'un estimant qu'il n'y avait pas penalty en faveur du Standard en fin de rencontre face au Sporting Charleroi, on serait curieux d'entendre ses arguments. Car même chez les Zèbres, on reconnaissait sans peine qu'il y avait faute d'Aurélien Scheidler sur Salieu Drammeh dans les dernières minutes du choc wallon ce dimanche.

Et sur le plateau de la Tribune, sur la RTBF, c'était là aussi l'incompréhension totale, notamment dans le chef de l'ancien arbitre reconverti consultant Alexandre Boucaut. "On a passé la 90e, vous savez que le Standard va pousser, qu'un attaquant qui défend dans sa propre surface est plus susceptible de commettre une bêtise qu'un défenseur... Il y a un tas de signaux qui font que vous devez suivre cette phase de près".

Philippe Albert très sévère avec le VAR 

L'ex-arbitre estime que Mr Simon Bourdeaud'hui n'est donc pas placé au mieux. "Je l'aurais aimé un peu plus à droite. S'il était plus à droite, il verrait bien mieux ce contact", pointe Alexandre Boucaut. Non seulement l'arbitre principal n'a rien vu... mais il n'a pas non plus été appelé par le VAR.

"Peut-être qu'il ne veut pas prendre le risque parce qu'il se dit qu'il va quand même être appelé par le VAR", souligne ensuite Philippe Albert. C'est Mr Boterberg, plus expérimenté que Simon Bourdeaud'hui, qui était en charge de l'arbitrage vidéo, et Albert espère que son erreur ne restera pas impunie. 

"N'est-il pas un peu trop expérimenté ? À un moment donné, il faut quand même prendre certaines sanctions. C'est une énorme erreur. Soit c'est de la malhonnêteté, soit c'est de l'incompétence, et j'espère que c'est de l'incompétence", assène l'ancien joueur d'Anderlecht et de Charleroi. 

Lire aussi… Deux décisions qui font mal au Standard : Jonathan Lardot tranche sur les polémiques du derby wallon

Alexandre Boucaut, lui, ne cherchera pas à défendre ses anciens collègues. "Le VAR a un rôle très factuel. Le contact est peut-être léger, l'attaquant en rajoute peut-être un peu, mais il a le ballon dans les pieds, il a le plein contrôle du ballon, il n'a aucune raison de se laisser tomber", analyse-t-il. "Est-ce une erreur claire et évidente ? Oui, c'est clair et évident. Ca doit prendre 15 secondes pour vérifier ça".

L'ancien arbitre va conclure en tentant d'expliquer ce qui aurait pu expliquer un telle erreur. "Ce qui peut arriver, c'est qu'ils soient tellement gavés de différentes philosophies avec les instructions belges, les instructions de l'UEFA, de la FIFA... qui ont tous des visions différentes. Ils se perdent peut-être un peu là-dedans", estime Alexandre Boucaut. 

"Et il y a encore, même si ce n'est pas son rôle, un superviseur qui est là et qui peut se lever, aller les réveiller. Mais bon, s'il est d'avis que ce n'est pas penalty non plus... Peut-être se sont-ils dit que c'était trop léger", conclut le consultant arbitrage de la RTBF.  

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