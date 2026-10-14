"C’est à 100 % sa faute" : la pression monte au Bayern, Vincent Kompany ne protège pas ses joueurs

Scott Crabbé, journaliste football
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"C’est à 100 % sa faute" : la pression monte au Bayern, Vincent Kompany ne protège pas ses joueurs
Photo: © photonews

Vincent Kompany est reparti de Norvège frustré après le partage du Bayern Munich contre le Viking Stavanger. Le champion d'Allemagne semblait pourtant avoir renversé un match particulièrement compliqué, mais a de nouveau laissé filer la victoire après une exclusion évitable.

C'était bien la soirée des surprises en Ligue des Champions. Car outre la défaite de l'Inter Milan contre le Club de Bruges, le Bayern Munich a été accroché sur le terrain du Viking Stavanger. Les Bavarois ont même été menés 2-0, avant de renverser la situation grâce à Harry Kane (auteur d'un doublé) et Luis Diaz.

Mais il était écrit que rien ne serait simple : les visiteurs se sont ainsi remis dans les problèmes avec la stupide exclusion de Michael Olise. Après une faute, le Français a réagi aux provocations du capitaine de Viking, Zlatko Tripić, en lui lançant le ballon en pleine face. Le Bayern a ainsi dû terminer à dix et a finalement concédé une égalisation aux airs de victoire pour les locaux.

Vincent Kompany très déçu

Une exclusion forcément très amère pour Vincent Kompany : "Michael est un joueur qui sera toujours provoqué par les adversaires, mais ce n’est pas une excuse. C’est à 100 % sa faute. Il le sait aussi. On ne peut pas dire qu’on mérite de gagner le match quand on prend des décisions individuelles comme ça, même si je pense qu’on n’a pas fait un mauvais match".

Malgré la frustration, Vince the Prince ne s'est pas caché : "En tant qu'entraîneur, c'est toujours votre responsabilité. Je prends également la responsabilité des erreurs individuelles commises par mes joueurs".

Le Bayern doit se reprendre

Ces erreurs individuelles, elles sont assez flagrantes depuis la reprise. Contre Augsbourg, le Bayern a aussi été contraint au partage, handicapé par la fameuse bourde de Manuel Neuer après à peine six secondes de jeu.

"Dans ces deux matchs, l'énergie était bonne, notre football était fluide, nous avons créé tant d'occasions. Mais le problème, ce sont les occasions que nous avons concédées. Pour moi, c'est suffisant pour dire que vous ne méritez pas de gagner. Nous devons montrer une réaction sur le terrain", conclut Kompany. Une réaction attendue samedi contre Leipzig et la semaine prochaine face à Arsenal, sans Olise.

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