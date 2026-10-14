Oui, on en est là : la démarche d'un genre nouveau du Standard pour protéger ses joueurs

Scott Crabbé, journaliste football
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Oui, on en est là : la démarche d'un genre nouveau du Standard pour protéger ses joueurs
Photo: © photonews
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Le Standard est incontestablement parmi les clubs qui véhiculent le plus d'émotion en Belgique. Mais cette passion n'excuse pas certains débordements constatés en ligne, sous le couvert de l'anonymat. Le club a d'ailleurs fait un pas de plus face aux abus déplorés sur les réseaux sociaux.

Ces derniers mois, plusieurs clubs professionnels ont pris la décision d'enlever la possibilité de laisser un commentaire sous leurs posts sur les réseaux sociaux. En arriverons-nous à une situation généralisée ? Personne ne souhaite arriver à cette triste issue, mais les horreurs que l'on peut parfois trouver en commentaire sont affligeantes.

Derrière chaque joueur se cache un être humain

En mars dernier, le Standard avait ainsi désactivé les commentaires sous les publications du compte du SL 16 Football Campus en raison des commentaires racistes en dessous d’une vidéo de célébration d’une victoire de l'équipe U14.

Les Rouches n'en sont pas encore là pour le noyau A, mais la protection des joueurs et des membres du club face aux abus en ligne n'en reste pas moins une priorité. Le club a d'ailleurs annoncé avoir organisé une séance d’information par sa cellule RSE Standard Engagé pour informer les joueurs qu’une procédure interne est maintenant en place pour les soutenir face à des cas concrets de discours haineux en ligne envers eux.

Un problème de société

Le Standard ne prend pas ce fléau à la légère : "La liberté d’expression a des limites. Tout commentaire incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence basé sur l’origine ou l’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est une infraction pénale", rappelle-t-il dans son communiqué officiel.

Cette procédure s’inscrit dans sa démarche globale de Safeguarding qui vise à garantir un environnement sûr et respectueux à toutes celles et ceux qui fréquentent le club. Pour qu'il n'y ait plus besoin de VAR pour mettre la haine et la discrimination hors-jeu.

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