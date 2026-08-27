C'est officiel : huitième transfert pour Bruges, qui passe les 50 millions de dépenses cet été

Huitième recrue estivale pour le Club de Bruges, qui annonce l'arrivée de Wisdom Mike en provenance du centre de formation du Bayern Munich. Un transfert à cinq millions d'euros pour les Blauw & Zwart, qui passent la barre des 50 millions dépensés cet été, mais qui gardent une balance de transferts largement positive.

On s'attendait à de grands changements estivaux dans l'effectif du Club de Bruges. Et on ne peut pas être déçus, puisque les Blauw & Zwart viennent d'annoncer l'arrivée d'un huitième renfort estival, ce jeudi matin.

L'information est officielle, Wisdom Mike débarque en Venise du Nord en provenance du Bayern Munich, où il est apparu à cinq reprises avec l'équipe première, dont une fois en Ligue des Champions lors d'une victoire face... au Club de Bruges, lui qui était passé par les centres de formation de Duisburg et du Borussia Mönchengladbach avant de rejoindre la Bavière en 2022.

L'ailier gauche de 17 ans, international espoirs allemand, arrive contre une indemnité de cinq millions d'euros. Le club de la Venise du Nord passe ainsi la barre des 50 millions d'euros dépensés cet été, mais garde une balance largement positive, avec 81 millions d'euros de ventes au total, sans compter Joël Ordonez, qui prend la route de l'Angleterre.

Wisdom Mike huitième recrue estivale du Club de Bruges

Wisdom Mike a signé un contrat de trois ans, jusqu'au 30 juin 2029, avec le Club de Bruges et portera le numéro 27. Son transfert doit encore être approuvé par la FIFA, comme requis lorsqu'il s'agit d'un transfert international d'un joueur mineur d'âge.



Avec Jan Virgili, arrivé de Majorque contre 12 millions d'euros, voilà donc un deuxième ailier gauche pour remplacer Christos Tzolis en Venise du Nord. Le Club de Bruges voulait initialement Noah Adedeji-Sternberg et s'était entendu avec le jeune joueur, mais n'a jamais trouvé d'accord avec le Racing Genk. Pas encore apparu avec l'équipe première limbourgeoise cette saison, Adedeji-Sternberg était titulaire contre le RFC Liège en Challenger Pro League le week-end dernier.