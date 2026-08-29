Un enfant de Sclessin prêt à jouer un sale tour au Standard : "L'un des meilleurs de la pré-saison"

Scott Crabbé, journaliste football
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Un enfant de Sclessin prêt à jouer un sale tour au Standard : "L'un des meilleurs de la pré-saison"
Photo: © photonews
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Ce soir, Louvain accueille le Standard. Pour empêcher les Rouches de réaliser le 6 sur 6, Timmy Simons compte sur deux anciennes têtes connues de Sclessin : Noë Dussenne et William Balikwisha. Le dernier cité revient en grâce après une dernière saison difficile, riche de trois titularisations en championnat.

Exempté de championnat le week-end dernier suite au report du match contre La Gantoise (pour laisser les Buffalos préparer sereinement le barrage de Conférence League contre Hibernian), Louvain est toujours à la recherche de son premier point depuis la reprise.

Contre Charleroi puis contre le Club de Bruges, les Universitaires ont à chaque fois pris trois buts. Le principal point de travail réside donc en défense. Le jeu prôné par Timmy Simons est à risque, et cela s'est encore vérifié lors de l'amical disputé samedi dernier contre l'Union : les Louvanistes ont encaissé six buts en 2 x 75 minutes de jeu.

Encore un match riche en spectacle pour Louvain contre le Standard ?

Face aux Rouches, il faudra forcément continuer à resserrer les boulons. Mais sans renier les principes assez ambitieux de l'équipe : "Défendre sous haute pression repose sur trois piliers : anticiper les ballons aériens et les passes en profondeur, le bon positionnement des joueurs et la décision de couvrir les espaces derrière la défense plutôt que de monter", explique Timmy Simons.

"Nous devons encore progresser, notamment sur ce dernier point. Si nous faisons de meilleurs choix à ce niveau, nous encaisserons moins de buts", poursuit l'entraîneur louvaniste sur le site internet du club.

L'été de la renaissance de William Balikwisha

Par rapport à Felice Mazzù, l'un de ses choix forts est pour le moment de relancer William Balikwisha comme titulaire. L'ancien espoir du Standard a donné satisfaction et devrait donc être de la partie contre ses anciennes couleurs.

Lire aussi… Premiers points d'OHL ou deuxième succès du Standard, ce samedi soir à Den Dreef ?

"William a été l'un des meilleurs joueurs pendant la pré-saison. Il possède des qualités que les supporters et moi-même apprécions. Il est créatif balle au pied, mais il doit aussi être capable de prendre ses responsabilités sans ballon. Je l'encourage sur ce point chaque jour", avance Simons.

Noë Dussenne prêt à aller au charbon

Autre ancien Rouche, Noë Dussenne partage le point de vue de son coach : "Ce n'est pas facile de revenir après une période de faible temps de jeu, mais il est revenu en pleine forme. Il est toujours avec le sourire à l'entraînement et tout le monde est ravi de le voir jouer. C'est essentiel dans un groupe : un joueur concentré, mais qui prend aussi du plaisir à être sur le terrain".

L'ancien capitaine liégeois se prépare lui aussi aux retrouvailles de ce soir : "Je suis toujours heureux de revoir des visages familiers du Standard. Mon passage à Liège a été un beau chapitre de ma carrière".

Mais pendant 90 minutes, il mettra ses sentiments de côté : "L'an dernier, nous avons pris six points sur six contre eux, et cette année, je veux faire de même. J'ai de bons souvenirs du Standard, mais pendant le match, peu importe l'adversaire. Je veux juste gagner".

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