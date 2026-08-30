Le futur adversaire d'un club belge en Conference League dans la tourmente : l'UEFA ouvre une enquête

L'UEFA poursuit l'Étoile rouge après des hommages de supporters à Ratko Mladić, condamné pour génocide. Le club avait relayé les banderoles sur ses réseaux sociaux.

Ratko Mladić, décédé cette semaine, est l'ancien général serbo-bosniaque qui avait été condamné à la prison à perpétuité en 2017 pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre.

La controverse a éclaté lors d'un match disputé en République tchèque. Des supporters de l'Étoile rouge ont déployé des banderoles en hommage à Mladić, le remerciant pour ses actes. Son nom aurait été scandé dans les tribunes.

Mladić est décédé jeudi à l'âge de 84 ans dans la prison de La Haye. Il a été condamné par la justice internationale pour son rôle dans la guerre en Bosnie-Herzégovine et a été tenu pour responsable du génocide de Srebrenica en 1995, au cours duquel environ 8 000 hommes et garçons musulmans bosniaques ont été tués.

L'UEFA sévit

L'instance dirigeante du football européen a constaté trois infractions potentielles. L'Étoile rouge fait l'objet de poursuites pour comportement raciste et/ou discriminatoire, diffusion d'un message inapproprié lors d'un événement sportif et mauvaise conduite de l'équipe.

L'affaire prend une autre dimension puisque l'Étoile rouge a relayé des images des banderoles controversées sur ses réseaux sociaux. La polémique dépasse le comportement de certains supporters et concerne également le club.





Le Srebrenica Memorial Center a demandé à l'UEFA de sévir avec fermeté. Selon le centre de mémoire, l'incident ne peut pas être considéré comme l'action de quelques supporters lorsque le club diffuse les images.

Les problèmes européens s'accumulent

Le champion de Serbie s'est lourdement incliné jeudi sur le score de 5-1 face au Viktoria Plzen. Le club a manqué sa place en Europa League et devra poursuivre sa saison en Conference League.

L'Étoile rouge est le club le plus titré de Serbie, avec 37 titres nationaux et une Coupe d'Europe remportée en 1991 dans son palmarès. Le club va rencontrer la Gantoise en Conference League.