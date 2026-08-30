Le futur adversaire d'un club belge en Conference League dans la tourmente : l'UEFA ouvre une enquête

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
| Commentaire
Le futur adversaire d'un club belge en Conference League dans la tourmente : l'UEFA ouvre une enquête
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

L'UEFA poursuit l'Étoile rouge après des hommages de supporters à Ratko Mladić, condamné pour génocide. Le club avait relayé les banderoles sur ses réseaux sociaux.

Ratko Mladić, décédé cette semaine, est l'ancien général serbo-bosniaque qui avait été condamné à la prison à perpétuité en 2017 pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre.

La controverse a éclaté lors d'un match disputé en République tchèque. Des supporters de l'Étoile rouge ont déployé des banderoles en hommage à Mladić, le remerciant pour ses actes. Son nom aurait été scandé dans les tribunes.

Mladić est décédé jeudi à l'âge de 84 ans dans la prison de La Haye. Il a été condamné par la justice internationale pour son rôle dans la guerre en Bosnie-Herzégovine et a été tenu pour responsable du génocide de Srebrenica en 1995, au cours duquel environ 8 000 hommes et garçons musulmans bosniaques ont été tués.

L'UEFA sévit

L'instance dirigeante du football européen a constaté trois infractions potentielles. L'Étoile rouge fait l'objet de poursuites pour comportement raciste et/ou discriminatoire, diffusion d'un message inapproprié lors d'un événement sportif et mauvaise conduite de l'équipe.

L'affaire prend une autre dimension puisque l'Étoile rouge a relayé des images des banderoles controversées sur ses réseaux sociaux. La polémique dépasse le comportement de certains supporters et concerne également le club.

Le Srebrenica Memorial Center a demandé à l'UEFA de sévir avec fermeté. Selon le centre de mémoire, l'incident ne peut pas être considéré comme l'action de quelques supporters lorsque le club diffuse les images.

Les problèmes européens s'accumulent

Le champion de Serbie s'est lourdement incliné jeudi sur le score de 5-1 face au Viktoria Plzen. Le club a manqué sa place en Europa League et devra poursuivre sa saison en Conference League.

L'Étoile rouge est le club le plus titré de Serbie, avec 37 titres nationaux et une Coupe d'Europe remportée en 1991 dans son palmarès. Le club va rencontrer la Gantoise en Conference League.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Zemun - Etoile Rouge de Belgrade en live sur Walfoot.be à partir de 20:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Super Liga
Super Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Etoile Rouge de Belgrade
Zemun

Plus de news

Genk prépare un joli coup : un international de 23 ans a passé sa visite médicale

Genk prépare un joli coup : un international de 23 ans a passé sa visite médicale

10:00
Les vieux démons de Julien Duranville refont surface : l'ancien d'Anderlecht à nouveau dans le dur

Les vieux démons de Julien Duranville refont surface : l'ancien d'Anderlecht à nouveau dans le dur

09:30
Encore décisif : Loïs Openda sauve Lyon, Mark van Bommel va-t-il le rappeler avec les Diables Rouges ?

Encore décisif : Loïs Openda sauve Lyon, Mark van Bommel va-t-il le rappeler avec les Diables Rouges ?

09:00
Pourquoi Christian Burgess et le Club de Bruges ne peuvent pas se voir ?

Pourquoi Christian Burgess et le Club de Bruges ne peuvent pas se voir ?

08:00
Des photos d'ados sous la douche : un recruteur de la RAAL visé par une instruction judiciaire

Des photos d'ados sous la douche : un recruteur de la RAAL visé par une instruction judiciaire

07:30
Un latéral gauche formé à l'OM pour Tubize-Braine

Un latéral gauche formé à l'OM pour Tubize-Braine

07:00
Vincent Euvrard : "Le Standard ne méritait pas de gagner" et "Oui, Nkada veut partir" Interview

Vincent Euvrard : "Le Standard ne méritait pas de gagner" et "Oui, Nkada veut partir"

23:40
🎥 Diego Moreira donne le coup d'envoi contre Lens et fait ses adieux à Strasbourg

🎥 Diego Moreira donne le coup d'envoi contre Lens et fait ses adieux à Strasbourg

23:59
Dennis Ayensa, tout un symbole : les notes des joueurs du Standard après leur victoire à OHL Analyse

Dennis Ayensa, tout un symbole : les notes des joueurs du Standard après leur victoire à OHL

23:20
Presque parti, puis décisif : le Standard gagne à Louvain sur un but de Dennis Ayensa

Presque parti, puis décisif : le Standard gagne à Louvain sur un but de Dennis Ayensa

22:37
Un ancien attaquant vedette de l'Union va rejoindre Axel Witsel à Nice

Un ancien attaquant vedette de l'Union va rejoindre Axel Witsel à Nice

23:00
Un ancien du Club de Bruges, passé par la Serie A, la Premier League et la Liga, proche de l'Ajax

Un ancien du Club de Bruges, passé par la Serie A, la Premier League et la Liga, proche de l'Ajax

22:15
Un ancien gardien d'Anderlecht signe chez le tombeur de Saint-Trond en Europa League

Un ancien gardien d'Anderlecht signe chez le tombeur de Saint-Trond en Europa League

21:45
La Gantoise lorgne sur un milieu de terrain évoluant dans le club de Mbappé

La Gantoise lorgne sur un milieu de terrain évoluant dans le club de Mbappé

21:15
Edward Still tient son premier point et se réjouit : "On sent les intentions de l'équipe"

Edward Still tient son premier point et se réjouit : "On sent les intentions de l'équipe"

20:30
L'Union Saint-Gilloise a trouvé le successeur de Niang dans le pays de Mac Allister

L'Union Saint-Gilloise a trouvé le successeur de Niang dans le pays de Mac Allister

20:45
Un samedi soir seul en tête ! Dans la douleur, Charleroi réussit le quatre à la suite

Un samedi soir seul en tête ! Dans la douleur, Charleroi réussit le quatre à la suite

20:13
🎥 Les Carolos furieux… Auraient-ils dû obtenir un penalty ?

🎥 Les Carolos furieux… Auraient-ils dû obtenir un penalty ?

20:15
6
🎥 Le frère d'un Diable rouge joue ses premières minutes avec le RSCA Futures

🎥 Le frère d'un Diable rouge joue ses premières minutes avec le RSCA Futures

20:00
Trois nouveaux à suivre de près : les cotes des Loups face à la RAAL

Trois nouveaux à suivre de près : les cotes des Loups face à la RAAL

19:20
🎥 Une montée et une remontada de Cologne : la première en Bundesliga de Nathan De Cat tourne au vinaigre

🎥 Une montée et une remontada de Cologne : la première en Bundesliga de Nathan De Cat tourne au vinaigre

19:40
Charleroi reprend les devants ! Direct commenté Live

Charleroi reprend les devants ! Direct commenté

18:10
Officiel : un enfant de Sclessin quitte le Standard après onze ans

Officiel : un enfant de Sclessin quitte le Standard après onze ans

19:00
LIVE : la RAAL loupe sa deuxième période pour le moment (2-2) Live

LIVE : la RAAL loupe sa deuxième période pour le moment (2-2)

17:30
🎥 Évanouissements à la chaîne, bonbonnes d'oxygène en renfort : l'enfer en plein match pour Anthony Moris

🎥 Évanouissements à la chaîne, bonbonnes d'oxygène en renfort : l'enfer en plein match pour Anthony Moris

18:30
La RAAL méritait probablement mieux, mais prend son premier point face à Malines

La RAAL méritait probablement mieux, mais prend son premier point face à Malines

17:59
🎥 Fini le certificat médical : Parfait Guiagon fait déjà le show devant CR7

🎥 Fini le certificat médical : Parfait Guiagon fait déjà le show devant CR7

17:30
"C'est différent en Belgique" : De Bruyne fait parler en pointant le plus gros problème du football italien

"C'est différent en Belgique" : De Bruyne fait parler en pointant le plus gros problème du football italien

17:00
Officiel : un éphémère Diable Rouge prêté à Monza

Officiel : un éphémère Diable Rouge prêté à Monza

16:30
Le Bayern Munich prêt à battre un nouveau record ? Kompany réagit...à la Kompany

Le Bayern Munich prêt à battre un nouveau record ? Kompany réagit...à la Kompany

16:00
Entre la mentalité belge et française, un Carolo a fait son choix : "C'est beaucoup plus sain"

Entre la mentalité belge et française, un Carolo a fait son choix : "C'est beaucoup plus sain"

15:30
Un enfant de Sclessin prêt à jouer un sale tour au Standard : "L'un des meilleurs de la pré-saison"

Un enfant de Sclessin prêt à jouer un sale tour au Standard : "L'un des meilleurs de la pré-saison"

15:00
Plus que quelques derniers détails à régler : Genk va se renforcer avec un défenseur de Pro League

Plus que quelques derniers détails à régler : Genk va se renforcer avec un défenseur de Pro League

14:30
Bruges parmi les premiers à jouer, la date du choc contre Liverpool fixée : le calendrier de la C1 est tombé !

Bruges parmi les premiers à jouer, la date du choc contre Liverpool fixée : le calendrier de la C1 est tombé !

13:50
2
La RAAL et Saint-Trond concurrencés : un autre club pousse pour Arnaud Bodart

La RAAL et Saint-Trond concurrencés : un autre club pousse pour Arnaud Bodart

13:30
"Je le trouvais gros" : un ancien coéquipier de Youri Tielemans raconte sa surprise

"Je le trouvais gros" : un ancien coéquipier de Youri Tielemans raconte sa surprise

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Super Liga

 Journée 7
Zeleznicar Pancevo Zeleznicar Pancevo 5-1 Radnik Surdulica Radnik Surdulica
Cukaricki Cukaricki 0-5 Vojvodina FK Vojvodina FK
Novi Pazar Novi Pazar 1-1 Macva Sabac Macva Sabac
Radnicki Nis Radnicki Nis 1-1 Radnicki 1923 Kragujevac Radnicki 1923 Kragujevac
Zemun Zemun 20:00 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
FK IMT Beograd FK IMT Beograd 21:00 Mladost Lu?ani Mladost Lu?ani
Partizan Belgrade Partizan Belgrade 31/08 Beograd Beograd

Dernières réactions

titof161 titof161 a propos de 🎥 Les Carolos furieux… Auraient-ils dû obtenir un penalty ? Union 60 Union 60 a propos de C'est officiel : l'Union Saint-Gilloise rapatrie un grand talent formé au Club de Bruges BCerf BCerf a propos de Anouar Ait El Hadj veut quitter la Belgique pour grandir : un choix qui peut lui coûter cher El Malvario El Malvario a propos de Bruges contre Liverpool, De Bruyne et Hazard : le tirage au sort de la Ligue des Champions a parlé ! Pogi Pogi a propos de "Il va peut-être encore y avoir un ou deux mouvements" : la priorité de Charleroi pour la fin du mercato Union 60 Union 60 a propos de "Chers supporters" : la grande annonce de Kevin Mac Allister à l'Union Saint-Gilloise Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Bart Verhaeghe est très clair sur l'avenir de Tresoldi et Seys : le Club de Bruges a pris sa décision Union 60 Union 60 a propos de "Une tache dans ma carrière" : un Diable Rouge en veut à Rudi Garcia après avoir manqué le Mondial 2026 Union 60 Union 60 a propos de OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise prolonge l'un de ses meilleurs buteurs jusqu'en 2029 Pogi Pogi a propos de Dossier bouclé : le transfert de Parfait Guiagon est enfin officiel Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved