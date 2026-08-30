Mats Rits explique pourquoi il est revenu au Beerschot

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Mats Rits explique pourquoi il est revenu au Beerschot
Photo: © photonews
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Mats Rits est de retour là où tout a commencé pour lui. Le milieu de terrain, libre depuis la fin de son contrat avec Anderlecht, s'est engagé trois ans avec son club formateur, le Beerschot. Vendredi, lors d’une conférence de presse, il a expliqué les raisons de son choix.

À 33 ans, Mats Rits retrouve le Kiel, là où tout a commencé pour lui. Le milieu de terrain y avait débuté chez les professionnels, à seulement 16 ans, sous le maillot du Beerschot, avant de filer à l'Ajax pour une expérience qui s'avèrera décevante. Il avait ensuite rebondi à Malines, où il s’était rapidement imposé comme l’un des cadres de l’équipe.

Il avait ensuite pris la direction du Club de Bruges, avec lequel il a remporté quatre titres de champion et deux Supercoupes de Belgique. Ces dernières années, Mats Rits évoluait au RSC Anderlecht. Après trois saisons à Bruxelles, il revient désormais dans sa ville natale et retrouve son club formateur.

Le Beerschot lui procurait le meilleur feeling

"Beaucoup de choses n’ont pas changé ici au fil des années, a expliqué Mats Rits vendredi devant la presse, relayée par Het Laatste Nieuws. Quelques espaces ont changé de fonction. Je connais encore certaines personnes. Je n’ai pas perdu mes repères ici."

Le milieu de terrain a révélé qu’il disposait de plusieurs possibilités cet été, mais que le Beerschot était rapidement devenu son choix privilégié. "C’est ici que j’ai eu le meilleur feeling. Les premiers contacts ont été noués début juin, mais rien de concret à ce moment-là. Ensuite, il y a eu une période plus calme, même si les négociations ne se sont jamais arrêtées. Quelque part, nous avons perdu du temps."

Une condition physique rassurante

Ce retard dans les négociations a empêché Mats Rits de participer à la préparation estivale. "Je ne vais pas entrer dans les détails. La construction financière qui a finalement été trouvée n’était pas possible à l’époque. Je suis surtout heureux que tout ait finalement pu se concrétiser", conclut l'ancien Brugeois et Anderlechtois.

Le nouveau joueur du Beerschot tient toutefois à rassurer ses supporters : il est en bonne condition physique, ce que les examens médicaux ont également confirmé.

Mats Rits a entretenu sa condition durant l’intersaison, mais il lui manque évidemment du rythme de compétition. Il ignore encore combien de temps lui sera nécessaire pour retrouver ses sensations. Le joueur a participé jeudi à son premier entraînement avec ses nouveaux partenaires et a immédiatement constaté que le groupe "vivait" bien ensemble, évoquant une "bonne ambiance". Mats Rits n'était d'ailleurs pas sur la feuille de match pour le déplacement de ce samedi au RSCA Futures. Avec une victoire du Beerschot à la clé.

Un retour chargé d’émotion

Ce retour au Beerschot revêt également une dimension particulière sur le plan familial. Les grands-parents de Mats Rits avaient assisté à ses débuts professionnels avec le club et ses parents pourront désormais à nouveau venir le voir jouer au Kiel.

Ils ont donc accueilli avec beaucoup de joie l’annonce de la conclusion de l’accord. Pour Mats Rits comme pour ses proches, ce retour aux sources s’annonce particulièrement symbolique.

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