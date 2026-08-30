OFFICIEL : la Juventus s'offre un jeune talent belge de 18 ans

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Le jeune ailier droit du Jong Genk, Ali Camara, va rejoindre la Juventus selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri. Un accord a été trouvé pour un transfert estimé à 1,5 million d'euros, auxquels vont s'ajouter des bonus. Le jeune talent va se rendre à Turin ce jeudi soir et passer sa visite médicale ce vendredi. Un contrat de quatre ans est évoqué.