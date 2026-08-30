OFFICIEL : la Juventus s'offre un jeune talent belge de 18 ans

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : la Juventus s'offre un jeune talent belge de 18 ans
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Le jeune ailier droit du Jong Genk, Ali Camara, va rejoindre la Juventus selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri. Un accord a été trouvé pour un transfert estimé à 1,5 million d'euros, auxquels vont s'ajouter des bonus. Le jeune talent va se rendre à Turin ce jeudi soir et passer sa visite médicale ce vendredi. Un contrat de quatre ans est évoqué.

OFFICIEL : la Juventus s'offre un jeune talent belge de 18 ans

Ali Camara quitte la Belgique sans avoir eu sa chance avec l'équipe A de Genk. À 18 ans, l'ailier avait accumulé 29 apparitions en Challenger Pro League avec le Jong Genk. International belge depuis les U16, il s'est montré en Youth League et a marqué avec les U19 contre Chypre.

Son avenir s'écrira en Italie. La Juventus a confirmé ce dimanche l'arrivée du jeune Belge, qui a signé pour quatre ans à Turin. Camara commencera avec la Next Gen, une étape qui doit lui permettre de continuer son apprentissage dans un nouvel environnement. Après Louvain puis Genk, le voilà lancé dans un tout nouveau défi.

Le jeune ailier droit du Jong Genk, Ali Camara, va rejoindre la Juventus selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri. Un accord a été trouvé pour un transfert estimé à 1,5 million d'euros, auxquels vont s'ajouter des bonus. Le jeune talent va se rendre à Turin ce jeudi soir et passer sa visite médicale ce vendredi. Un contrat de quatre ans est évoqué.

Formé à Louvain et au KRC Genk, Ali Camara s'apprête à franchir un grand cap dans sa carrière. Le jeune talent de 18 ans s'apprête à rejoindre la Juventus.

Il n'intégrera pas directement l'équipe première. Le club turinois va l'intégrer à son projet Next Gen. L'attaquant s'entraînera cependant avec l'équipe première.

Plusieurs clubs étaient intéressés par le jeune joueur belge. Parmi les formations suivant Ali Camara figuraient notamment Como et l'OGC Nice.

Face au RFC Liège dimanche, le joueur a très probablement disputé son dernier match sous les couleurs du Jong Genk. Il est entré en jeu en fin de match et a disputé 16 minutes. Les Limbourgeois se sont inclinés 2-3, après s'être déjà inclinés 4-1 face à la KAS Eupen lors de la première journée.

Ali Camara n'a pas joué avec l'équipe première du KRC Genk

Ali Camara n'a jamais disputé de minutes avec l'équipe première du KRC Genk. Il avait rejoint le club à l'été 2021 en provenance du centre de formation de Louvain. Il a depuis gravi les échelons jusqu'à l'équipe de jeunes évoluant en Challenger Pro League.

La saison dernière, il a pris part à un total de 22 matchs toutes compétitions confondues en Challenger Pro League avec le Jong Genk. Il s'est montré décisif à cinq reprises, inscrivant un but et délivrant quatre passes décisives.

La Juventus sera évidemment un environnement idéal pour lui pour poursuivre sa progression. Il évoluera dans l'un des meilleurs centres de formation au monde. L'international belge U19 est inévitablement l'un des jeunes talents belges à suivre.

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