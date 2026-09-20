"Notre match référence ? On s'en rapproche" : Anderlecht aborde la trêve avec le sourire

La trêve arrive-t-elle au meilleur ou au pire moment pour Anderlecht ? Les Mauves sont clairement encore en construction et Vitor Bruno pourra utiliser au mieux ces vingt jours de travail, mais la machine semblait se mettre en route avec cette belle victoire face à Zulte Waregem.

Léo Pétrot, en tout cas, était très heureux du résultat et de la manière. "Nous sommes contents non seulement du résultat mais aussi du fait d'avoir marqué trois buts, et nous aurions même pu en mettre plus. C'est hyper positif", se réjouit le défenseur français, très solide ce samedi.

"C'est aussi notre quatrième match sans encaisser (nda : en championnat), je crois, on est très contents. Mais bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer dans le contenu".

"Nous sommes des compétiteurs, nous visons la perfection", pointe Pétrot, qui reconnaît cependant que ce match était l'un des plus aboutis du RSC Anderlecht cette saison.

"Notre match référence ? On voit que dans le contenu, on s'en rapproche par moments. Après, ce qu'on vise, c'est 90 à 100 minutes, temps additionnel compris, de haut niveau", nuance-t-il. "On peut voir que les changements n'ont pas changé l'intensité de l'équipe, c'est positif aussi".

Léo Pétrot reste perfectionniste

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Le Français reste cependant critique. "Zulte Waregem a eu des occasions en fin de match : tout n'est pas parfait, nous avons fait des erreurs et moi le premier avec ce ballon que je ne dois pas offrir à l'adversaire", reconnaît-il. "Mais nous restons très contents du résultat".