Winkler, un match... à la Dreyer : l'Allemand n'est pas (encore) le n°10 qu'on attendait

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Winkler, un match... à la Dreyer : l'Allemand n'est pas (encore) le n°10 qu'on attendait
Photo: © photonews
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Marten Winkler a enfin débloqué son compteur avec Anderlecht et décroché son premier trophée d'homme du match. Paradoxalement, il y est parvenu en livrant un match qui correspond au final assez peu à ce qu'on nous vendait, à savoir un ailier de percussion vif et technique, mais nous a plutôt rappelé un certain Anders Dreyer.

"C'est mon premier trophée d'homme du match ici, ça fait plaisir" : Marten Winkler était tout sourire après la victoire du RSC Anderlecht contre Zulte Waregem. Il faut dire que l'Allemand, enfin, tenait une prestation référence en Mauve & Blanc... du moins sur le plan statistique. 

Winkler a en effet livré un match qui nous a en réalité plutôt fait penser à l'un de ses prédécesseurs au sein du secteur offensif anderlechtois : Anders Dreyer. On nous vendait un ailier de débordement et un joueur qui, selon ses propres dires, avait une vitesse hors du commun ; en quelques apparitions pour ses nouvelles couleurs, il n'a pas pris beaucoup de joueurs à la course. Contre Lyon, il s'est même fait piteusement rattraper par Kluivert.

Un Marten Winkler très efficace 

Techniquement et en un-contre-un non plus, le n°10 des Mauves n'a pas encore vraiment fait la différence. Par contre, quelle efficacité ce samedi face à Zulte Waregem. "Mon premier but ? C'est un ballon qui vient vite et je le prends bien, je suis heureux que ça rentre", se réjouissait Winkler. Une très belle volée pleine de spontanéité, comme Dreyer en était coutumier pendant ses meilleures périodes.

Son deuxième but était aussi un modèle de jusqu'auboutisme plutôt que d'esthétique, avec un duel solidement gagné face à Lofolomo. Là aussi, pas forcément ce qu'on attendait de la part de Marten Winkler, que l'arbitre a même initialement signalé comme fautif. "Le VAR a pris pas mal de temps à se décider alors que pour moi, clairement, ce n'était pas faute", s'interrogeait le double buteur après coup.

Dont acte : la vidéo a constaté que le but était totalement valable, confirmant ainsi le premier doublé de Winkler sous les couleurs de sa nouvelle équipe - il en avait déjà inscrit un pour le Hertha Berlin, ainsi qu'un triplé pour le Waldhof Mannheim. 

Lire aussi… La catastrophe menace les jeunes d'Anderlecht : "Aucune connexion entre nous"

La saison passée, on a parfois pu se dire que le Sporting d'Anderlecht n'était pas parvenu à remplacer Anders Dreyer, parti pour la MLS : Thorgan Hazard avait par moments ce rôle de meneur de jeu très efficace, mais était trop souvent dans le creux ou blessé. Si Marten Winkler, plutôt qu'un ailier ou un vrai n°10, devenait le "Monsieur statistiques" qu'était le Danois, personne ne s'en plaindra au Lotto Park. 

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