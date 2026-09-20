Ça se complique à l'AC Milan pour un Diable Rouge : son profil pose question

Alexis Saelemaekers doit convaincre Ruben Amorim à l'AC Milan. Le nouvel entraîneur portugais aurait des doutes sur son profil. Une situation qui tombe mal après sa non-sélection avec les Diables Rouges pour les prochains matchs de Ligue des Nations.

Alexis Saelemaekers se retrouve à un tournant. Mark van Bommel ne l'a pas repris pour disputer la Ligue des Nations, même si le nouveau sélectionneur de la Belgique a précisé que la porte était ouverte. Pour retrouver les Diables Rouges, l'ancien d'Anderlecht devra convaincre avec l'AC Milan. Et justement, beaucoup de choses ont changé en Lombardie depuis cet été. Sa situation en club sera à suivre de près, la concurrence est importante à Milan.

Au club depuis 2020, mais avec deux prêts

Saelemaekers est à l'AC Milan depuis 2020. Entre-temps, le Belge a été prêté à Bologne puis à l'AS Roma. La saison dernière, il avait retrouvé sa place de titulaire avec les Rossoneri et faisait partie des joueurs les plus performants de l'équipe sous Massimiliano Allegri. Mais le départ de l'entraîneur italien pour Naples a changé la donne. Ruben Amorim est arrivé avec ses idées et un système différent de celui utilisé par son prédécesseur. Pour Saelemaekers, il faut une nouvelle fois repartir de zéro avec un entraîneur qui attend autre chose de ses joueurs.

Le coach hésite sur sa tactique et son onze de départ

Les premières semaines du Portugais montrent qu'il cherche la bonne formule. Lors de ses cinq premiers matchs, Amorim a aligné cinq équipes différentes. Il profite de ce début de saison pour tester ses joueurs et voir lesquels correspondent le mieux à son 3-4-2-1. Amorim a reconnu que son effectif n'était pas construit pour jouer comme il le souhaite. Un constat surprenant puisque le Portugais avait participé aux décisions prises lors du mercato estival. Il avait eu son mot à dire sur les arrivées, mais aussi sur les joueurs qui pouvaient quitter le club.

Alexis Saelemaekers en danger ?

Plusieurs joueurs seraient concernés par ces doutes. Selon La Gazzetta dello Sport, Saelemaekers en fait partie. Amorim l'a testé dans un rôle plus offensif, derrière l'attaquant, mais le Diable ne correspondrait pas au profil recherché à ce poste. Son énergie et son volume de jeu sont précieux, mais son côté désordonné poserait question dans un système où chaque joueur doit respecter des consignes précises.

Sa polyvalence peut l'aider, mais elle ne lui garantit pas une place dans le onze. Le Portugais aime disposer de joueurs capables de mettre beaucoup d'intensité sur les côtés et n'hésite pas à placer des éléments au profil très offensif. Le Diable Rouge a l'habitude de changer de rôle. Depuis son arrivée en Italie, il a joué aussi bien sur le côté droit que plus haut sur le terrain.





Saelemaekers doit convaincre Amorim qu'il peut entrer dans son système. Le Portugais teste beaucoup et son onze continue d'évoluer d'un match à l'autre. Le Belge aura des occasions de se montrer. Et peut-être de retrouver les Diables Rouges, puisque Van Bommel lui a laissé la porte ouverte.