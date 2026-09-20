Un ancien d'Anderlecht régale en MLS : son équipe peut rêver grand

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un ancien d'Anderlecht régale en MLS : son équipe peut rêver grand
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Andy Najar a quitté Anderlecht il y a six ans, mais sa carrière est loin d'être terminée. À 33 ans, le Hondurien joue les premiers rôles aux États-Unis avec Nashville et peut rêver d'une belle fin de saison.

Six ans après son départ d'Anderlecht, Andy Najar est encore sur les terrains. Le Hondurien a 33 ans et porte les couleurs de Nashville. Son club occupe la tête de la Conférence Est et vient de battre Chicago 3-0, le club de Robert Lewandowski. Najar était titulaire et a offert l'un des trois buts.

Andy Najar et Nashville dominent leur Conférence

Nashville réalise une saison impressionnante. Après 26 rencontres, le club compte 17 victoires, six partages et trois défaites. Cette première place ne donnera pas de points supplémentaires lors des playoffs, mais elle peut faciliter la suite. Le leader affrontera le vainqueur du barrage entre le huitième et le neuvième.

Un retour en MLS après un passage au Honduras

Najar a retrouvé la MLS en 2025 après un passage au CD Olimpia, au Honduras. Avant ça, il avait porté les couleurs du Los Angeles FC et de D.C. United. C'est dans ce dernier club qu'il avait commencé sa carrière professionnelle, avant de prendre la direction de la Belgique en 2013.

Sept saisons et trois trophées avec Anderlecht

Anderlecht l'avait récupéré gratuitement. Najar est resté sept ans au Sporting, avec 164 matchs, 14 buts et 16 passes décisives. Il a été champion de Belgique en 2014 et 2017, et a remporté la Supercoupe en 2014. En juillet 2016, au sommet de sa valeur marchande, Transfermarkt l'estimait à six millions d'euros.


Son aventure bruxelloise s'est terminée en 2020, avec un départ libre vers Los Angeles FC. Six ans plus tard, Najar joue encore les premiers rôles en MLS. Nashville a décroché le premier trophée de son histoire l'année dernière et occupe la meilleure position possible avant les playoffs. Le Hondurien compte en profiter.

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