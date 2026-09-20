La catastrophe menace les jeunes d'Anderlecht : "Aucune connexion entre nous"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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La catastrophe menace les jeunes d'Anderlecht : "Aucune connexion entre nous"
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Le RSCA Futures vit une entame de saison catastrophique. Les U23 bruxellois sont en position de relégables en Challenger Pro League et tout le monde constate qu'ils n'ont actuellement pas le niveau. Or, le changement de format du championnat de D1B fait que la descente est bel et bien une option dorénavant pour les équipes U23. Ce serait dramatique pour Anderlecht.

Peut-on imaginer qu'à l'image des jeunes du Standard, ceux d'Anderlecht fassent la bascule en... D1 FFA, soit hors du football professionnel ? Pour un club qui met depuis si longtemps l'accent sur sa formation et avait même, il n'y a pas si longtemps, fait de "In youth we trust" l'un de ses slogans officieux, voilà qui ferait particulièrement mauvais genre.

Mais après une saison 2025-2026 déjà très décevante, voilà que le RSCA Futures vit une entame de saison cette fois véritablement dramatique. Les U23 anderlechtois comptent un petit point en 6 rencontres et ferment la marche en Challenger Pro League, pour cette première saison sans que les équipes de jeunes soient "protégées" de la relégation par le règlement.

Alexander De Ridder analyse sèchement les problèmes des Futures

Appelé en équipe A en fin de saison passée, Alexander De Ridder fait partie des grands talents du RSCA à avoir été renvoyés en U23 pour renforcer une équipe qui ne paraît pas armée pour se maintenir cette saison. Et son constat est sans appel : "Nous n'avons aucune connexion entre nous, il faut travailler là-dessus", déclare-t-il au Nieuwsblad après la défaite des Futures contre les Francs Borains.

Il n'est pas le premier à le dire : Joshua Nga Kana, lui aussi récemment appelé en U23, utilisait exactement les mêmes termes. Alors que Vitor Bruno avait initialement appelé Nga Kana, Onia Seke ou encore Kalonji en ce début de saison, le coach portugais devrait régulièrement laisser ces jeunes talents à Jelle Coen le week-end. Ce qui explique d'autant plus le nombre de renforts amenés par Antoine Sibierski, car les jeunes du cru ne seront peut-être pas toujours disponibles pour l'équipe A s'ils jouent trop en U23. 

"Nous avons travaillé certains choses pendant longtemps, par exemple jouer à cinq derrière, puis tout change parce que des joueurs reviennent de l'équipe A", pointe Alexander De Ridder avec une franchise étonnante. "Bien sûr, ils apprennent beaucoup en équipe A et on voit qu'ils apportent quelque chose sur le terrain, mais il faut qu'on se réhabitue les uns aux autres...". 

Lire aussi… Winkler, un match... à la Dreyer : l'Allemand n'est pas (encore) le n°10 qu'on attendait

Anderlecht ne peut pas se permettre une relégation des Futures

Le problème, c'est que le temps manque au RSCA Futures, qui apparaît clairement comme la plus faible des équipes U23 cette saison en Challenger Pro League. Olivier Renard, à l'époque, avait tenté de transférer des joueurs un peu plus âgés pour renforcer les jeunes Mauve & Blanc : l'équipe qu'il avait composée manquait là aussi de qualité, mais s'était maintenue la saison passée, notamment grâce à quelques joueurs aujourd'hui en équipe A.

Antoine Sibierski, lui, a peu transféré pour les U23 cet été : seuls Cheikh Kioté (titulaire) et Willsem Boussaid (buteur ce week-end) sont venus renforcer l'équipe. Si les résultats ne suivent pas, les conséquences pourraient être multiples, à savoir une remise en question du poste de Jelle Coen, et un renvoi plus systématique des meilleurs jeunes en réserve, car une relégation du RSCA Futures serait un véritable choc à Neerpede. 

 

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