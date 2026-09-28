Du Sporting Bruxelles à l'Espagne ou la France ? Ce jeune talent de la capitale est courtisé

Jeune talent de la région bruxelloise qui porte aujourd'hui les couleurs du Sporting Bruxelles, Aymane El Kabir serait déjà courtisé par deux clubs étrangers : l'Espanyol Barcelone et l'AS Monaco. Le milieu de terrain devrait trancher son avenir dans les prochaines semaines.

Il n'y a pas que dans les grands centres de formation tels que ceux du Racing Genk, du Club de Bruges, du Sporting d'Anderlecht, voire du Standard, qui a perdu de sa superbe ces dernières années, que l'on trouve des talents courtisés, déjà, par des clubs des cinq grands championnats européens.

C'est aussi le cas pour certains "plus petits" clubs réputés comme formateurs et notamment en région bruxelloise, où le talent au mètre carré dépasse la norme belge.

C'est ce qui amène aujourd'hui, selon nos informations, à un intérêt assez concret de l'Espanyol Barcelone et à des recruteurs venus de l'AS Monaco pour observer le jeune Aymane El Kabir.

Un départ vers l'Espanyol Barcelone ou Monaco ?

Le milieu de terrain qui fêtera le mois prochain son 16e anniversaire évolue actuellement avec les U19 du Sporting Bruxelles, après être passé par les équipes de jeunes de Nset Berchem et du RWDM.



Le voilà donc, déjà, confronté à un choix crucial dans son encore très jeune carrière : rester en Belgique et rejoindre un club professionnel, ou tenter déjà le grand saut vers l'étranger. Un dossier dans lequel les prochaines semaines seront décisives.