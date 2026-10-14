"Je ne savais pas si j'allais pouvoir jouer" : d'incertain à décisif, Forbs revient sur sa soirée inoubliable

Carlos Forbs s'est exprimé en zone mixte à notre micro après la victoire surprenante du Club de Bruges face à l'Inter (3-4). Auteur de deux passes décisives, le Portugais a pleinement participé à l'exploit de son équipe. Il est apparu évidemment très satisfait.

Le Brugeois est fier de son équipe : "Je pense que nous avons réalisé un bon match, avec notamment Nicolo Tresoldi et Yann Sommer, qui ont été à la hauteur. Nous savions que ce serait difficile, mais je suis surtout heureux de notre victoire et d'avoir pu montrer nos qualités."

"Aujourd'hui, notre travail a été récompensé, c'est certain. Nous repartons avec les trois points. C'est ce que nous étions venus chercher et j'en suis très heureux", a-t-il poursuivi.

Carlos Forbs était incertain avant la rencontre

Carlos Forbs était incertain pour cette rencontre après être sorti sur blessure contre La Louvière samedi. Comment la situation a-t-elle été gérée ? "J'ai dû recevoir des soins parce que j'avais ressenti une douleur contre La Louvière. Le staff médical m'a aidé à récupérer. J'étais donc apte à disputer cette rencontre et tout s'est bien passé. Je ne savais pas vraiment si j'allais pouvoir jouer. Il fallait voir comment je me sentirais au réveil avant de prendre une décision. Heureusement, je me sentais bien et tout s'est bien passé."

Il met le collectif en avant

Le Portugais met avant tout le collectif en avant, lui qui avait également réalisé une grande prestation face au Barça la saison dernière : "J'essaie simplement de donner le meilleur de moi-même à chaque match et d'aider l'équipe autant que possible. Mes coéquipiers m'aident également beaucoup, donc c'est avant tout un travail collectif."

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Carlos Forbs a ensuite été questionné sur son statut au Club de Bruges. Il préfère rester humble : "Non, je ne vois pas vraiment les choses de cette manière. J'essaie simplement de donner le meilleur de moi-même. Je sais que mes coéquipiers me soutiennent, qu'ils connaissent mes qualités et qu'ils ont confiance en moi. C'est ce qui compte le plus pour moi."