Un record de précocité et enfin un match référence pour Will Still avec l'AJ Auxerre

L'AJ Auxerre se déplaçait au Havre ce dimanche et s'est imposé 1-3, se donnant un peu d'air au classement. Will Still fêtait pour l'occasion sa 100e sur un banc de Ligue 1.

À seulement 33 ans, Will Still fêtait ce dimanche sa 100e en tant qu'entraîneur sur un banc de Ligue 1, à la tête du Stade de Reims, du Racing Lens et désormais de l'AJ Auxerre.

Un total qu'il aura atteint très jeune : à 33 ans et 4 jours, il est ainsi le deuxième entraîneur le plus jeune de l'histoire à atteindre ce total au XXIe siècle, derrière Julian Nagelsmann (31 ans et 179 jours).

Still en a profité pour fêter ça avec une nouvelle victoire, la troisième de la saison pour l'AJ Auxerre, et la deuxième en trois matchs. Les Bourguignons se sont imposés sur le score de 1-3 en déplacement au Havre.

Le match référence que Will Still attendait

En conférence de presse d'après-match, le coach belge ne cachait pas sa joie d'enfin tenir, selon lui, un vrai match référence, qui plus est à l'extérieur.

"Je suis très satisfait, très fier de la prestation générale de l’équipe. On a enfin montré une prestation collective et individuelle sur l’ensemble des 90 minutes", déclare-t-il dans des propos relayés par Morning Foot.





L'AJA est désormais 12e au classement et se donne donc de l'air sur la zone rouge, ce qui est l'objectif annoncé du club. "Malgré tout ce qu’on peut dire, ce groupe en construction avance et prend des points. On fait notre bonhomme de chemin, tout n’est pas toujours parfait, on en est bien conscient, mais on y travaille et on est récompensés d’une bonne prestation avec trois points vraiment importants", conclut Still.