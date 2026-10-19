Un ancien coach de Pro League prend deux goals des oeuvres... de son fils : "Désolé, papa"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un ancien coach de Pro League prend deux goals des oeuvres... de son fils : "Désolé, papa"
Photo: © photonews
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Joseph Oosting est désormais à la tête des Go Ahead Eagles, et a pris une gifle ce week-end dans le derby régional contre le PEC Zwolle. Dans l'autre équipe, un certain... Thijs Oosting, auteur d'un doublé.

Joseph Oosting a entraîné l'Antwerp de décembre 2025 à mai 2026, ne parvenant pas à emmener le Great Old en Playoffs 1 ni à décrocher un ticket européen via les Europe Playoffs. Il a donc quitté ses fonctions en fin de saison, et a rebondi cet été aux Go Ahead Eagles, en Eredivisie.

Après un bon début de saison et deux victoires en trois matchs entrecoupées d'un partage contre le grand Feyenoord, les Eagles ont connu un coup de moins bien et ne se sont plus imposés depuis le mois d'août. Oosting est donc sous pression.

Déjà cinq buts pour Thijs Oosting contre son père 

Et ce n'est pas le résultat de ce week-end qui changera les choses. Après quatre matchs nuls consécutifs, les Go Ahead Eagles se sont cette fois lourdement inclinés au PEC Zwolle (4-1)... pour lequel un certain Thijs Oosting a inscrit un doublé.

Le milieu offensif néerlandais a signé définitivement à Zwolle cet été après un prêt réussi, et inscrivait là ses deux premiers buts de la saison. Mais pas les premiers face à son père, puisque par le passé, il avait déjà marqué contre le RKC Waalwijk et le FC Twente, où Joseph Oosting entraînait à l'époque : Thijs en est désormais à 5 buts contre son paternel.

"Ca fait quand même beaucoup", rigolait-il au micro d'ESPN après la rencontre. "Mais au plus souvent nous nous croisons, au plus souvent cela arrivera. Notre lien est fort et ce n'est pas le football qui s'interposera". 

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