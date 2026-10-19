"Il nous a permis d'élever le niveau de l'effectif" : Pedri encense l'un de ses nouveaux coéquipiers

Avant le match entre le PSG et le FC Barcelone de ce mardi (21h00), Pedri s'est exprimé en conférence de presse ce lundi. Le milieu de terrain du club catalan a notamment évoqué l'importance de Rodri, fraîchement arrivé au club l'été dernier.

Rodri est un joueur qu'on ne présente plus. Ballon d'Or en 2024, il est actuellement toujours l'un des meilleurs footballeurs du monde. L'été dernier encore, il a été élu meilleur joueur de la Coupe du monde 2026 après avoir remporté le tournoi avec l'Espagne.

Il a rejoint le FC Barcelone en août dernier après plusieurs années à Manchester City. Et il s'y est déjà très bien installé, comme l'a expliqué son coéquipier Pedri en conférence de presse.

Rodri apporte beaucoup au FC Barcelone

"Rodri nous apporte énormément pour contrôler le milieu de terrain et gérer les matchs. Quand il est sur le terrain, il me donne beaucoup plus de liberté pour me projeter vers l'avant, car je sais qu'il sera toujours là et qu'il perdra très peu de ballons", a expliqué le joueur de 23 ans.

Selon lui, Rodri a clairement permis au Barça d'élever le niveau de l'équipe : "C'est un joueur qui fait la différence et qui nous a permis d'élever le niveau de l'effectif. Mais tous les joueurs de notre effectif ont un niveau spectaculaire. Peu importe qui joue, tout le monde joue très bien."



Depuis son arrivée en Catalogne, Rodri a déjà disputé dix matchs. Il s'est montré décisif à une reprise en marquant face au Betis samedi (victoire 2-5).