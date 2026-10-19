Cristiano Ronaldo connaît sa sanction après avoir quitté la sélection portugaise

Cristiano Ronaldo a officiellement été sanctionné ce lundi par la Fédération portugaise de football. La star du ballon rond écope d'une suspension de 30 jours et d'une amende de 255 euros.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo avait quitté le rassemblement de la sélection portugaise le 30 septembre dernier. La raison ? Le quintuple Ballon d'Or n'avait pas apprécié la gestion de son temps de jeu par son sélectionneur, Jorge Jesus. Il avait été envoyé à l'échauffement sans finalement entrer en jeu face à la Norvège.

Cette suspension de 30 jours n'aura toutefois aucune conséquence sur la présence de Cristiano Ronaldo en sélection. Elle court depuis le 30 septembre et prendra donc fin avant le prochain match du Portugal, qui se tiendra le 14 novembre face au Danemark.

Cristiano Ronaldo avait lui-même réclamé une sanction

Cristiano Ronaldo avait ensuite pris la parole pour expliquer son départ. "Je dois également présenter mes excuses à mes coéquipiers pour avoir quitté le rassemblement. Malgré la rupture totale de confiance envers le sélectionneur, je n'aurais pas dû agir ainsi. J'en assume l'entière responsabilité", avait-il reconnu.

Le Portugais avait d'ailleurs lui-même estimé qu'il devait être sanctionné : "Les conséquences de mon comportement doivent être examinées et sanctionnées par la Fédération portugaise de football."



"Je considère que cette sanction ne doit comporter aucune circonstance atténuante. Je ne suis pas un joueur comme les autres, je suis le capitaine de l'équipe et cela constitue une circonstance aggravante. J'ai déjà présenté mes excuses, mais je sais que les actes doivent avoir des conséquences. Quand on évolue dans le football depuis aussi longtemps que moi, on sait que les règles sont les mêmes pour tout le monde, quel que soit le statut de chacun", avait-il ajouté.