Longue absence pour un coéquipier de Jeremy Doku, et inquiétude pour Erling Haaland

Enzo Maresca a annoncé une mauvaise nouvelle en conférence de presse ce lundi, à la veille du match de Manchester City contre l'AEK Athènes. Antoine Semenyo manquera plusieurs semaines de compétition.

Manchester City devra se passer d'Antoine Semenyo pendant un bon bout de temps. L'ailier ghanéen, titulaire avec les Citizens cette saison (du moins en l'absence de Jeremy Doku, revenu dans le onze ce week-end), s'est blessé aux ligaments et Enzo Maresca a confirmé sa durée d'absence ce lundi.

"Il sera probablement absent 8 semaines", a déclaré l'entraîneur italien. Soit environ deux mois d'absence pour Semenyo, qui compte 2 buts et 3 passes décisives en 10 matchs cette saison. Mais Maresca craignait encore pire.

"Au départ, nous pensions que sa blessure serait plus grave (...) Le plus important, maintenant, c’est qu’il récupère bien. Quand il reviendra en décembre, ce sera comme une nouvelle recrue. Il s’agit du ligament collatéral. Ce n’est pas une blessure musculaire".

Semenyo out pour 8 semaines, quid de Haaland ?

L'inquiétude est également de mise pour Erling Haaland, qui est sorti légèrement touché du match contre Ipswich Town, après avoir inscrit un doublé pour sauver ses couleurs (victoire 3-2).

Erling Haaland pourrait être disponible. On verra. Nous avons une séance d’entraînement aujourd’hui et nous avons encore quelques doutes. Il allait plutôt bien hier, il se sentait mieux", rassurait cependant Enzo Maresca à son sujet via les canaux du club.





Manchester City reçoit l'AEK Athènes ce mardi, une semaine après s'être incliné à la maison face au PSG (2-4).