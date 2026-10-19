Un Anderlechtois a convaincu Vitor Bruno : "Oui, il mérite plus de temps de jeu"

Adriano Bertaccini semblait disparaître de plus en plus des plans d’Anderlecht, mais après l’élimination en Coupe contre le Beerschot, Vítor Bruno a tenu des propos très positifs à son sujet. L’entraîneur portugais a même admis que son avant-centre méritait peut-être davantage de temps de jeu.

Adriano Bertaccini, qui s’inscrivait difficilement dans les plans du RSCA et de Vitor Bruno, force désormais apparemment son entraîneur à réfléchir. Il a marqué contre le Cercle et contre le Beerschot, apportant à chaque fois son énergie habituelle.

"Peut-être qu’il mérite plus de temps de jeu”, a reconnu Vitor Bruno après l’élimination au Kiel. "S’il reçoit une minute, il fait la même chose que s’il en reçoit 15. Peut-être que je dois penser différemment. Il me donne des signaux montrant qu’il mérite plus de temps de jeu".

Adriano Bertaccini peut-il obtenir plus de temps de jeu ?

Le profil d'Adriano Bertaccini ne convainquait jusqu'ici pas le coach portugais, qui ne semblait pas vraiment savoir comment utiliser l'attaquant assez polyvalent, mi-ailier, mi-buteur. Mais dans les contextes compliqués de fin de rencontre que connaît le RSCA récemment, ce qu'il amène sur le plan de la mentalité est plus important que son profil.

"J’aime ce genre de joueurs qui me mettent en difficulté", se réjouit Bruno. "Il affiche la même mentalité à chaque minute de jeu qu’il reçoit. C’est ce que je veux voir".

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Reste désormais à voir si ces performances se traduiront en un autre rôle que celui de joker, auquel reste jusqu'à présent cantonné Adriano Bertaccini.