SMS compromettants et une lourde suspension : l'incroyable polémique autour du prochain adversaire des Mauves

Une histoire surprenante nous vient de Pologne. L'entraîneur du Jagiellonia Bialystok, Adrian Siemieniec, a été suspendu pour plusieurs semaines. La raison ? Plusieurs SMS compromettants. En Europa League, il pourra toutefois continuer à exercer ses fonctions normalement, puisque l'UEFA ne l'a pas sanctionné.

Après avoir enregistré un zéro sur six en Europa League, le RSC Anderlecht n'a plus le droit à l'erreur ce jeudi. En déplacement en Pologne pour affronter le Jagiellonia Bialystok, les Mauves doivent impérativement s'imposer pour conserver leurs chances de terminer dans le top 24 et ainsi se qualifier pour le tour suivant.

L'entraîneur du Jagiellonia Bialystok au cœur d'une polémique avant d'affronter Anderlecht

D'autant plus que les cinq prochaines rencontres s'annoncent particulièrement compliquées pour les Bruxellois. Il sera donc essentiel de prendre les trois points face à Bialystok. De leur côté, les Polonais comptent trois points sur six après leurs deux premiers matchs et pourraient faire un grand pas vers la qualification en cas de victoire à domicile.

Pour cette rencontre face à Anderlecht, le Jagiellonia Bialystok pourra compter sur son entraîneur Adrian Siemieniec. Rien d'étonnant à première vue. Pourtant, le technicien polonais est actuellement suspendu pour six rencontres dans son championnat national.

Six matchs de suspension pour une tentative d'influence sur un arbitre

En championnat de Pologne, c'est son adjoint Mikolaj Luczak qui assure l'intérim sur le banc. En revanche, sur la scène européenne, Adrian Siemieniec peut toujours diriger son équipe depuis le bord du terrain.

L'entraîneur se retrouve au cœur d'une importante controverse en Pologne. Il aurait tenté, par l'intermédiaire d'une tierce personne, d'influencer un arbitre dans le championnat polonais.





Pour ces faits, il a écopé d'une suspension de six matchs ainsi que d'une amende de près de 25 000 euros infligée par la Fédération polonaise de football. Il aurait envoyé des SMS inappropriés à Wojcik, qui aurait ensuite cherché à influencer l'arbitre Raczkowski.

"Je vais purger ma suspension. Cela a été une période difficile pour moi et ma famille", a réagi l'entraîneur polonais.