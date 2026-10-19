Pep Guardiola lance un message fort

Pep Guardiola s'est associé à l'UNRWA, une agence des Nations unies. Il a une nouvelle fois apporté son soutien au peuple palestinien et dénoncé la situation humanitaire à Gaza.

L'ancien entraîneur de Manchester City a publié dimanche, en collaboration avec l'UNRWA (l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), une vidéo afin de lancer un appel aux dons en faveur du peuple palestinien par l'intermédiaire de cette agence.

"Ce ne sont pas des morts, ce sont des personnes assassinées. Ils ne sont pas seulement des chiffres. Leurs vies avaient un nom, un visage, une famille, des rêves et des souvenirs. Ce ne sont pas des dommages collatéraux. Ce sont des filles et des garçons", a-t-il débuté.

"À Gaza, nous voyons des enfants chercher leurs parents dans les décombres, demander de l'aide, souffrir de la faim et être laissés seuls. Nous les voyons tout perdre avant même d'avoir eu la chance de grandir. Leur vie vaut autant que la nôtre. Leur douleur ne nous est pas étrangère."

Pep Guardiola appelle à poursuivre la solidarité avec la Palestine

"La solidarité avec la Palestine ne peut pas s'arrêter, pas plus que notre responsabilité. Le gouvernement israélien a tué plus de 74 000 personnes à Gaza et continue d'empêcher l'entrée de l'aide humanitaire. Pendant que Gaza reste détruite, des maisons palestiniennes sont démolies et des populations sont déplacées de force en Cisjordanie", a conclu Pep Guardiola.

Ce n'est pas la première fois que l'ancien entraîneur des Skyblues prend la parole à ce sujet. Lorsqu'il était à la tête de Manchester City, il n'hésitait pas à multiplier les prises de parole pour apporter son soutien à la Palestine.



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