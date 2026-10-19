La Coupe pour sauver leur saison ? "Ce n'est pas assez bon en championnat, mais..."

En Coupe de Belgique, l'essentiel est évidemment de se qualifier - demander à Gand et Anderlecht. L'Antwerp a donc fait ce qu'il devait faire contre le club amateur de Heist. Mais cela résume aussi largement, voire totalement, la prestation. Car elle était loin d'être bonne.

Après de nombreuses défaites en Jupiler Pro League (cinq d'affilée), l'Antwerp devait se reprendre en Coupe de Belgique contre Heist et signer une belle victoire afin de reprendre confiance.

La victoire contre Heist a bien été au rendez-vous, mais malheureusement, c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir. Le football proposé ? Il était insuffisant. Et le club amateur de Heist-op-den-Berg a une nouvelle fois mis en évidence les points faibles du Great Old.

Compper reste très positif

L'entraîneur Marvin Compper, sous pression, a voulu souligner les aspects positifs : une victoire, une clean sheet et le fait que son équipe a peu concédé face à Heist (encore heureux). Même si le scénario aurait certainement pu être différent, et dans ce cas, Compper aurait certainement pris la porte.

Rein Van Helden, lui, s'est montré moins positif, ce qui en dit long sur la manière dont les joueurs eux-mêmes perçoivent cette nouvelle prestation très décevante. "Il ne faut pas se raconter d'histoires : lors des derniers matches de championnat, ce n'était pas assez bon. Même contre Heist, ce fut un match difficile, mais nous nous sommes donnés à fond", estime le défenseur dans Het Laatste Nieuws après la qualification.



"C'est ce que nous devons retenir. Je suis fermement convaincu que nous avons suffisamment de qualités pour nous relever également en championnat", espère ensuite Rein Van Helden. Le week-end prochain, c'est la réception de Charleroi, l'une des équipes en forme de ce championnat, qui est au programme...