Wouter Vrancken très critiqué en Ecosse : "Il parle des erreurs de ses joueurs mais pas des siennes !"

Wouter Vrancken peut-il y survivre ? Le Heart of Midlothian ont pris une véritable gifle ce week-end sur la pelouse du Celtic Glasgow, et les consultants écossais ne se gênent pas pour pointer du doigt la responsabilité du coach belge.

Heart of Midlothian est actuellement 3e de Scottish Premiership, et vient de subir l'une des pires défaites de son histoire sur la pelouse du Celtic Glasgow : 7 buts à 1. Un résultat qui tombe alors que Hearts devait se ressaisir après un match nul terne en Coupe d'Europe, mais avait aussi remporté une belle victoire 5-0 une semaine plus tôt en championnat.

Cette fois, le club d'Edimbourg a explosé en plein vol. "Nous avons commis quelques erreurs individuelles", reconnaît Wouter Vrancken au micro de la BBC Scotland. "Deux phases arrêtées tuent notre match d'entrée de jeu. Tous leurs goals viennent d'erreurs individuelles de notre part, c'est donc difficile de gagner comme ça".

L'ancien coach de Saint-Trond veut cependant rester positif. "La seule chose qui ne peut pas arriver désormais, c'est que tout le monde se mette à douter en ses propres qualités. Même si tu fais partie de ceux qui ont commis ces erreurs, tu dois juste en tirer des leçons", souligne Vrancken.

Les consultants écossais pas tendres avec Vrancken

Andy Halliday, consultant pour BBC Scotland et ancien joueur de Hearts lui-même, ne cachait pas son incompréhension. "Il n'y a aucune prise de responsabilités de sa part. Il parlait des erreurs des joueurs plutôt que de ses propres erreurs, qui étaient assez évidentes à mes yeux", lance-t-il.



"Toute personne qui a regardé le Celtic jouer cette saisoon sait qu'ils sont fort sur phases arrêtées devant, mais Hearts n'a rien mis en place pour contrer ça", ajoute Halliday. "J'ai fait les louanges de Vrancken dès le début, et je pense toujours qu'ils finiront dans le top 3, mais je crains que s'ils rejouent ce match, il ne changerait pas les choses et ce qu'il vient de dire prouve ça".