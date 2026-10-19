Le succès de Rochefort attire les regards : des clubs de D1B et de Ligue 2 intéressés ?

L'Union Rochefortoise a réalisé le plus gros exploit de ces 16e de finale de Coupe de Belgique en éliminant La Gantoise, leader de la Pro League. Et si cela suffisait pour que l'entraîneur des Namurois décroche un nouveau défi ?

Quel exploit pour l'Union Rochefortoise : l'un des petits poucets de ces 16e de finale, pensionnaire de D1 FFA, a éliminé l'un des favoris de la compétition, La Gantoise, au terme d'un match rocambolesque et d'une séance de tirs au but.

Un résultat qui n'est cependant pas non plus totalement un hasard quand on prend en compte les investissements de Nicolas Lhoist, président du club et homme d'affaires fortuné, au sein de l'ambitieux club rochefortois. L'UR est actuellement 3e de D1 FFA et donc clairement en lice pour une montée.

Jeffrey Rentmeister intéresserait des clubs

Un homme fait un travail de qualité à Rochefort sur le banc : Jeffrey Rentmeister (42 ans). L'ancien joueur de l'AS Eupen et de Westerlo a vécu sa plus belle soirée en tant que coach, lui qui vit sa première expérience en tant que T1 à ce niveau.

Et selon les informations de Sacha Tavolieri, la performance de l'Union Rochefortoise aurait attiré les regards : divers clubs auraient à l'oeil le travail de Rentmeister en vue de l'avenir.

Il s'agirait de clubs de Challenger Pro League et de Ligue 2, et de premiers contacts auraient même été établis ces dernières heures. On imagine qu'un départ dans l'immédiat n'est pas dans l'esprit de Rentmeister après avoir vécu de telles émotions à la tête de son équipe...



