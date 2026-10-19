"Ce groupe manque de leadership" : le CEO du RFC Liège est descendu dans le vestiaire

Le RFC Liège connaît un début de saison compliqué. Le CEO des Sang et Marine, Thomas Rodrigues Pereira, a tenu à adresser un message aux joueurs dans le vestiaire pour la toute première fois de la saison. Il s'est montré particulièrement préoccupé par le niveau de jeu affiché par son équipe et surtout par le manque de leadership.

Éliminé de la Coupe de Belgique par la RAAL La Louvière et actuellement 13e de Challenger Pro League, le RFC Liège ne réussit pas son début de saison. Après neuf matchs (deux en Coupe et sept en championnat) cette saison, le bilan est le suivant : deux victoires, deux nuls et cinq défaites.

Thomas Rodrigues Pereira est préoccupé

Des résultats qui préoccupent le CEO Thomas Rodrigues Pereira : "Pour la première fois de la saison, je suis descendu dans le vestiaire pour parler aux joueurs. Je leur ai toujours dit qu’on était une famille. Quand ça va bien, on se parle, mais on se parle aussi quand ça va mal."

"L’histoire de notre saison actuelle, c’est la répétition d’erreurs qu’on paye cash. On se doit de rectifier le tir si on a l’ambition de jouer plus haut. Je peux concevoir une défaite contre La Louvière, mais pas de cette manière", a-t-il ajouté selon Sudinfo.

Un manque de leadership dans le groupe

Selon lui, il manque de leadership dans cette équipe : "Ce groupe manque de leadership, il doit réagir. J’ai vu des gars avec la tête baissée et sans réaction : les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Le match de ce dimanche est peut-être un des plus importants de la saison."

"Il va en tout cas indiquer si on est parti pour vivre une saison pénible ou si, au contraire, on est prêt à entrer dans une nouvelle dynamique, et j’en suis convaincu. Tout ceci ne doit plus être qu’un mauvais souvenir dans cinq-six matchs."





Le RFC Liège affronte le Patro Eisden ce dimanche à 19h15

Ce dimanche à 19h15, le RFC Liège affrontera le Patro Eisden à domicile. Les Sang et Marine auront évidemment pour mission de remporter leur deuxième match de la saison en championnat.

"On va affronter une équipe qui sera boostée suite au dernier électrochoc lié au changement d’entraîneur, avec l’arrivée d’Emilio Ferrera. Mais en aucune manière ce fait ne pourra nous servir d’excuse, dimanche", a déclaré le CEO Thomas Rodrigues Pereira.