Voici l'arbitre qui doit diriger Club de Bruges - Racing Lens ce mercredi

Une semaine après l'exploit retentissant à l'Inter Milan, Ivan Leko veut enchaîner avec le Club de Bruges, cette fois à domicile contre le Racing Lens. On sait désormais qui dirigera la rencontre, qu'on annonce sous haute tension.

Le Club de Bruges doit désormais confirmer face au Racing Lens : l'exploit réalisé à San Siro la semaine passée n'aurait aucun sens sans un bon résultat à domicile ce mercredi en Ligue des Champions. Sur papier, Lens est l'un des adversaires les plus prenables des Blauw & Zwart dans cette campagne.

L'arbitre de cette rencontre a été désigné et officialisé par l'UEFA. Il s'agit de Luis Godinho, un arbitre portugais âgé de 40 ans qui officie depuis 2015 déjà au Portugal, et depuis 2017 en Coupe d'Europe.

Luis Godinho a déjà dirigé le Cercle, pas le Club

Luis Godinho n'a cependant pas énormément d'expérience à ce niveau, puisqu'il n'a fait ses débuts en Ligue des Champions que la saison passée à l'occasion du match entre l'Inter Milan et le Kairat Almaty. Cette saison, il a dirigé le match entre l'AEK Athènes et le LASK Linz.

Le Portugais n'a jamais sifflé le Club de Bruges, mais bien le Cercle : il était l'arbitre de Molde-Cercle en août 2024, en préliminaires d'Europa League. C'est la seule fois que Godinho dirigeait un club belge dans sa carrière.



La rencontre entre le Club et Lens s'annonce chaude, mais pas forcément sur le terrain : de par les liens entre les Blauw & Zwart et le LOSC, club rival des Sang & Or, il pourrait y avoir de la tension en tribunes. Le match a été classé comme étant "à risque" par les autorités.