Analyse Transféré de manière surprenante en D2 anglaise, tout se passe bien pour ce Diable rouge

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Transféré de manière surprenante en D2 anglaise, tout se passe bien pour ce Diable rouge
Photo: © photonews

Alors qu'il était dragué par la Premier League et la Serie A au printemps et cet été, Arne Engels a finalement décidé de quitter le Celtic Glasgow pour West Ham, relégué en Championship cette saison. Un choix étonnant, mais pour l'heure tout se passe plutôt bien pour l'éphémère Diable rouge au sein du club historique londonien.

Lors du dernier mercato hivernal, Arne Engels avait fait l'objet d'une approche de la part de Nottingham Forest. Le pensionnaire de Premier League avait formulé trois offres successives, la dernière pouvant atteindre 25 millions de livres sterling, dont 20 millions fixes et 5 millions de bonus. Le Celtic a refusé ces propositions, jugeant Arne Engels trop important pour son équipe. Et à raison. Le club de Glasgow a en effet arraché un titre de champion inespéré à la dernière journée de championnat alors que celui semblait destiné à Heart of Midlothian. Lors du duel décisif entre les deux formations, l'éphémère Diable rouge avait d'ailleurs égalisé sur pénalty, lancant ensuite les siens vers un succès 3-1, synonyme de titre.

Dragué par la Serie A et la Premier League

Lors du printemps, deux cercles italiens s'étaient déjà renseignés à son sujet. Il y avait la Lazio, mais aussi l'Atalanta d'un autre joueur formé lui aussi du côté du Club de Bruges : Charles De Ketelaere.

Au début de l'été, la Premier League est revenue à la charge pour le milieu de terrain belge. Nottingham Forest - à nouveau -, Sunderland et Fulham ont été cités parmi les clubs susceptibles de faire une offre. Le Scotsman rapportait le 9 juin que ces trois formations suivaient le milieu belge.

Le site Transfermarkt a également recensé des rumeurs concernant Crystal Palace, l’AC Milan, Naples et le Borussia Dortmund.

La surprise West Ham

Mais le 15 août, c'est West Ham qui annonce avoir mis le grappin sur le joueur belge en s'acquittant d'un chèque de près de 26 millions d'euros. Un montant record pour un transfert entrant en Championship, avec un contrat de cinq ans et une option supplémentaire.

Un choix qui pouvait paraître surprenant vu que les "Hammers" venaient d'être relégué en Championship, la deuxième division anglaise. Cependant, on sait que cette compétition est très relevée et West Ham comptait se donner les moyens de ses ambitions afin de retrouver le plus rapidement possible l'élite du football anglais. Et Arne Engels entrait dans cette équation.

Un club traditionnel au bon souvenir d'Anderlecht

West Ham n'est pas un club quelconque dans le football anglais. S'il n'a jamais remporté le championnat, il compte trois FA Cup à son palmarès ainsi que deux Coupes d'Europe : la Coupe des vainqueurs de coupes en 1965 et plus récemment, la Conference League en 2023.

Mais les "Hammers" sont surtout un bon souvenir européen pour Anderlecht. C'est en effet contre West Ham que les "Mauves" ont brandi le premier de leurs trois trophées européens, en 1976.

Directement dans le onze

Si l'on excepte la première rencontre qui intervenait que quelques heures après son recrutement, Arne Engels a directement intégré le onze de base de son entraîneur Nuno Espirito Santo.  Arne Engels compte 11 apparitions en Championship, 957 minutes de jeu et trois passes décisives, sans avoir encore inscrit de but en championnat. Ces chiffres montrent qu’il est déjà un élément important pour West Ham.

Un milieu déjà important dans le système de Nuno Espírito Santo

Arne Engels s’est illustré notamment lors du succès 3-2 contre Bolton, en délivrant un coup franc parfaitement dosé pour Konstantinos Mavropanos. Il a également contribué aux larges victoires contre Wolverhampton et Lincoln City, avec des passes décisives dans ces rencontres.

Son profil polyvalent constitue un atout pour West Ham : il peut évoluer comme milieu défensif ou relayeur, participer à la construction et faire parler sa qualité de passe sur phases arrêtées.

Toujours en course pour le titre

Le bilan collectif est toutefois moins linéaire. Après une série de neuf matches sans défaite en championnat, West Ham a perdu 2-3 contre Southampton ce samedi. Arne Engels a joué toute la rencontre. Un de ses corners a notamment créé une situation dangereuse en première période, et il a obligé le gardien adverse à intervenir sur une frappe à la 82e minute.

Son bilan individuel est encourageant pour ses débuts anglais, avec un temps de jeu conséquent et déjà plusieurs passes décisives. Il lui reste à marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. 

West Ham occupe actuellement la troisième place du Championship avec 22 unités, soit une de moins que Swansea 2e et trois de moins que Middlesbrough, l'actuel leader. Rappelons qu'en Angleterre, les deux premières équipes montent directement en Premier League alors que le troisième heureux élu est désigné après des Play-offs entre les 3e, 4e, 5e et 6e de la phase régulière.

Si West Ham n'a jamais été champion d'Angleterre, il a en revanche remporté deux fois le Championship, la dernière fois en 1981. Arne Engels espère en apporter un troisième à son nouveau club.

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