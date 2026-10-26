Gros coup dur pour le FC Barcelone après le Clasico

Xavi Espart, qui a été contraint de céder sa place sur blessure face au Real Madrid dimanche, manquera environ sept semaines de compétition. Le FC Barcelone a annoncé la nouvelle ce lundi en début d'après-midi.

Il avait été remplacé après une demi-heure de jeu par Alejandro Balde. C'est un nouveau gros coup dur pour les Catalans, qui doivent déjà composer avec les blessures d'Andreas Christensen, Dani Olmo, Eric Garcia, Jules Koundé et Roony Bardghji.

Une absence de sept semaines pour Xavi Espart

"Les examens effectués ont confirmé que Xavi Espart souffre d'une blessure de la syndesmose de la cheville droite, à la suite d'un choc avec un joueur adverse lors de la rencontre face au Real Madrid", a écrit le club catalan dans son communiqué.

Le FC Barcelone a ensuite précisé que le joueur serait indisponible pendant "environ sept semaines".

Un coup d'arrêt après un très bon début de saison

Xavi Espart réalise un très bon début de saison avec les Catalans. Il a pris part à neuf rencontres toutes compétitions confondues cette saison avec la formation espagnole. Face au PSG mardi dernier, il avait notamment marqué malgré la défaite de son équipe (4-2).

Son bilan est actuellement de neuf matchs disputés, deux buts et deux passes décisives. Le jeune talent de 19 s'impose de plus en plus au FC Barcelone cette saison, mais cette blessure vient malheureusement freiner son élan.



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