Un derby liégeois sous tension s'annonce en Challenger Pro League

Avant de s'affronter le week-end prochain dans un derby 100 % liégeois, le RFC Seraing et le RFC Liège se trouvent dans une position délicate en Challenger Pro League. La tension et la pression risquent d'être au rendez-vous au Pairay, vendredi soir.

Battu 2-3 face au Patro Eisden après avoir été mené 0-3 en un peu plus de vingt minutes, le RFC Liège a vécu une nouvelle soirée compliquée, ce dimanche en Challenger Pro League.

Les Sang & Marine ne comptent toujours qu'un succès en championnat depuis le début de la saison et pointent à l'avant-dernière place, eux qui n'avaient cessé de se battre pour le tour final depuis leur retour dans le monde professionnel.

Le mercato estival ne porte pas ses fruits, à Rocourt, où Gaëtan Englebert s'est à la fois chargé de réaliser les transferts et de conserver son rôle d'entraîneur principal.

Seraing - Liège, un derby sous tension qui s'annonce

Pour les Liégeois, le week-end prochain sera plus que jamais crucial. Pas seulement au classement, mais aussi dans les têtes. On ne se trouve en effet déjà plus qu'à quatre jours du derby liégeois de Challenger Pro League entre le RFC Seraing et le RFC Liège. Deux équipes qui comptent le même nombre de points.



Et pour la première fois, ce sont les Métallos qui se trouvent devant les Sang & Marine, à la différence de buts. Sur le plan comptable, la rencontre sera donc cruciale puisqu'elle permettra au vainqueur de prendre trois points d'avance sur son adversaire... et sur la zone rouge, où restera le perdant de la rencontre. Et pour Liège, se retrouver derrière Seraing, qui a toujours été dans le rétroviseur ces dernières années, ne passerait pas...