Genk jubile : "Je sais ce que ça fait aux supporters de battre le Standard"

Genk jubile : "Je sais ce que ça fait aux supporters de battre le Standard"
Photo: © photonews

En supériorité numérique pendant plus d'une heure, le Racing Genk s'est imposé face au Standard, ce dimanche (2-1). Tout n'était pas parfait, mais l'entraîneur limbourgeois Jess Thorup se montrait néanmoins satisfait après ce troisième succès de rang.

"C'était agréable de voir que le stade était presque complet", a commencé l'entraîneur lors de sa conférence de presse d'après-match. "J'ai trouvé qu'il y avait une belle ambiance dans le stade. Pour nous, la victoire est méritée. Le football ne tourne qu'autour d'une chose : gagner, et nous y sommes parvenus aujourd'hui."

"Nous en sommes maintenant à trois victoires consécutives, ce dont je peux être très heureux, et cela booste notre confiance", poursuivait le Danois, qui reste conscient que son équipe a encore beaucoup de choses à améliorer.

"Nous menions 1-0 et nous jouions à 11 contre 10. Tout le monde pensait que ça allait devenir facile pour nous, mais nous savions que ce serait encore difficile jusqu'à ce que nous marquions un deuxième but. Cela ne s'est pas produit, même si nous avons eu suffisamment d'occasions. Finalement, nous avons même encaissé un but."

Thorup se montre néanmoins satisfait

Après qu'Andi Zeqiri a égalisé contre son ancien club, c'est le remplaçant Aaron Bibout qui a fixé le score final. D'un geste opportuniste, en profitant de l'inattention de Dennis Ayensa, il a fait 2-1 un petit quart d'heure avant la fin de la rencontre.

"J'étais très heureux de la mentalité affichée par les joueurs après le 1-1. Ils ont continué à tout donner et n'ont pas baissé la tête. Parmi les autres éléments positifs, il y a par exemple la montée au jeu d'Aaron Bibout, qui a marqué, ainsi que l'arrêt de Brughmans à la fin."

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Thorup veut voir son équipe devenir plus efficace. "La seule déception, c'est que nous n'avons pas marqué un troisième et un quatrième but. Mais au final, nous pouvons être heureux. Je sais aussi ce que cela signifie pour les supporters de battre le Standard", a conclu l'entraîneur de Genk.

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