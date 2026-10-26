Le père de Kompany avait révélé le rythme de travail de son fils : "Il travaille généralement 18h par jour"

Le père de Kompany avait révélé le rythme de travail de son fils : "Il travaille généralement 18h par jour"
Photo: © photonews
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Vincent Kompany a été victime d'un malaise vendredi au centre d'entraînement du Bayern Munich. Si son état est stable, les causes exactes restent à déterminer. Son père, Pierre Kompany, avait justement fait des révélations surprenantes sur le rythme de travail de son fils.

Vincent Kompany semblait déjà montrer des signes de fatigue ces derniers jours. Lors de la victoire (6-1) face à Leipzig, l'entraîneur avait même dû s'allonger quelques instants dans le vestiaire. Il n'avait ensuite pas participé à l'entraînement ni à la conférence de presse prévus avant la rencontre face à Arsenal. Malgré ces difficultés, Kompany était de nouveau présent sur le banc du Bayern Munich mercredi, lors du match nul (2-2) face aux Gunners.

Vincent Kompany se met énormément de pression

Vincent Kompany avait lui-même reconnu avoir été touché par un virus au cours de la semaine précédente : "En tant qu'entraîneur, on veut toujours tout faire et on finit par tout faire. J'ai attrapé un virus assez désagréable la semaine dernière et, évidemment, je n'ai pas écouté mon corps", avait-il expliqué. Deux jours plus tard, l'entraîneur belge a été victime d'un malaise. Rien ne permet toutefois d'affirmer, à ce stade, que son rythme de travail ou le virus en est directement responsable.

En avril 2025, son père, Pierre Kompany, avait déjà évoqué au micro du BILD le quotidien particulièrement intense de l'entraîneur du Bayern Munich. Selon lui, son fils est encore plus exigeant envers lui-même depuis qu'il est devenu entraîneur que lorsqu'il était joueur : "Il a une routine quotidienne qui ne laisse pratiquement aucune place aux pauses. Il arrive très tôt le matin au centre d'entraînement et est le dernier à partir le soir."

"Il travaille généralement 18 heures par jour"

Les déclarations de Pierre Kompany permettent de mieux comprendre la discipline que s'impose son fils au quotidien : "Il travaille généralement 18 heures par jour et, les jours ordinaires, il voit très peu ses enfants", avait-il confié au quotidien allemand.

Selon son père, cette mentalité trouve également ses origines dans son éducation familiale. Sa mère, Jocelyne, décédée en 2007, avait inculqué très tôt à ses enfants l'importance du travail et de la persévérance : "Dès qu'ils ont été capables de parler, elle leur a dit très clairement : 'Vous devez travailler beaucoup plus dur que les autres pour réussir !'"

Lire aussi… Un émoji bisou : l'adjoint de Kompany, passé par Anderlecht, donne des nouvelles de l'entraîneur belge

Reste désormais à savoir si cette éthique de travail particulièrement exigeante a pu jouer un rôle dans le récent malaise de Vincent Kompany. Pour l'heure, les causes exactes de cet incident n'ont pas été établies. La priorité reste évidemment la santé de l'entraîneur belge.

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