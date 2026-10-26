OFFICIEL : un nouveau visage intègre le staff des Diables Rouges

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : un nouveau visage intègre le staff des Diables Rouges
Photo: RBFA
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Igor Vetokele a officiellement rejoint le staff des Diables Rouges. Il occupe le rôle de team manager et remplace ainsi Piet Erauw.

Piet Erauw avait occupé le rôle de team manager des Diables Rouges pendant douze ans. Il avait été annoncé en août dernier qu'il ne figurerait pas dans le staff de Mark van Bommel.

Igor Vetokele prend ainsi sa place. L'ancien international angolais, qui a également représenté la Belgique dans les équipes de jeunes, apportera son expérience au staff des Diables Rouges.

"Grâce à son expérience du football international, à son sens des responsabilités et à son attachement au travail d'équipe, au respect et à la confiance, Igor Vetokele possède toutes les qualités nécessaires pour accompagner les Diables Rouges dans les coulisses", écrit la Fédération belge.

"Je suis extrêmement fier de relever ce défi"

Igor Vetokele est évidemment ravi de se lancer dans cette nouvelle aventure : "Je suis extrêmement fier de relever ce défi avec les Diables Rouges. Mon expérience de joueur m'a appris à quel point il est important de disposer d'une structure d'accompagnement solide."

"Je me réjouis donc de pouvoir apporter le meilleur soutien possible aux joueurs et au staff, et de contribuer au succès de l'équipe nationale", a-t-il conclu.

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