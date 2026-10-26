Est-il lancé ? Deux mois plus tard, enfin ses grands débuts avec le Club de Bruges

De retour en Belgique cet été après un passage en Arabie saoudite, Matteo Dams est monté au jeu pour la première fois sous les couleurs du Club de Bruges lors de la victoire face à Saint-Trond, ce dimanche. Le défenseur latéral de 22 ans n'a toutefois joué qu'une petite minute.

Après avoir quitté le PSV Eindhoven en 2025 pour rejoindre Al-Ahli, en Arabie saoudite, contre neuf millions d'euros, Matteo Dams a fait son retour sur le continent européen un peu plus d'un an plus tard.

Passé par le centre de formation de l'Antwerp, qu'il a quitté dès 2012 pour poursuivre sa formation à Eindhoven pendant les dix années suivantes, le défenseur latéral et ancien Diablotin s'est engagé au Club de Bruges durant le mercato estival, contre quatre millions d'euros.

Mais, de manière assez surprenante, Matteo Dams n'avait pas encore eu droit à la moindre minute de temps de jeu, alors que les Blauw & Zwart sont engagés sur trois fronts et qu'Ivan Leko doit donc gérer son effectif avec parcimonie.

Voilà enfin Matteo Dams au Club de Bruges

Logiquement relégué derrière Joaquin Seys dans la hiérarchie, Dams constate depuis de nombreuses semaines que le jeune Diable Rouge est capable d'enchaîner les matchs sans jamais sortir du terrain et sans jamais souffrir du moindre pépin physique, ce qui n'était pas forcément le cas ces dernières années.

Seys compte donc 99 % de temps de jeu en Jupiler Pro League depuis le début de la saison, et Matteo Dams... 0, puisque c'est Hugo Siquet qui lui avait été préféré lorsque Joaquin Seys avait cédé sa place pour les dix dernières minutes lors des deux premiers matchs de la saison.



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Mais la donne a changé ce dimanche contre Saint-Trond. Alors que Siquet était déjà monté au jeu sur le côté droit dix minutes plus tôt pour remplacer Kyriani Sabbe, Matteo Dams a eu droit à ses premières minutes avec le Club de Bruges en montant au jeu à la... 89e. Pas de quoi se mettre en évidence, bien sûr, mais le signe qu'il se rapproche d'un temps de jeu déjà plus conséquent. Ce qui n'est pas fondamentalement difficile.