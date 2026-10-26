Chef deux étoiles, phénomène Instagram : Anderlecht met les petits plats dans les grands

Loïc Woos Johan Walckiers
Loïc Woos et Johan Walckiers, suiveur d'Anderlecht
| Commentaire
Chef deux étoiles, phénomène Instagram : Anderlecht met les petits plats dans les grands
Deviens fan de Anderlecht! 4391

Le Sporting d'Anderlecht continue d’innover en dehors des terrains. Avec La Table du Chef, le club accueillera plusieurs chefs réputés au Lotto Park ces prochains mois. Le chef deux étoiles Thijs Vervloet, le phénomène Instagram Paul Delrez et le chef étoilé Wout Bru passeront notamment derrière les fourneaux lors des prochains matchs à domicile des Mauves.

Le concept gastronomique d'Anderlecht entame un nouveau chapitre. Koen Somers et Jean-Philippe De Pessemier étaient jusqu'ici aux commandes de la cuisine au Lotto Park. Désormais, plusieurs chefs réputés et talents prometteurs se succéderont derrière les fourneaux pour régaler les invités dans un cadre rénové.

De Maison Colette à la cuisine populaire de Paul Delrez

Cette nouvelle série débutera le 31 octobre, à l'occasion de la réception de Westerlo. Thijs Vervloet sera aux fourneaux. Le chef du restaurant deux étoiles Maison Colette est réputé pour sa cuisine franco-belge, qui associe préparations classiques, produits de qualité et sauces raffinées.

Le 5 novembre, lors de la réception du RB Salzbourg en Coupe d'Europe, Paul Delrez prendra le relais. Le chef bruxellois s'est fait connaître avec sa "Hot Regressive Cuisine", qui revisite des plats nostalgiques avec une touche moderne. Son livre de cuisine du même nom est également devenu un best-seller. Il retrouvera le Lotto Park le 10 décembre pour la venue d'Hoffenheim.

Curtis Maquet sera lui aussi de la partie. Le chef du Beau Rivage a fait ses armes au restaurant deux étoiles La Table de Maxime avant d'ouvrir son propre établissement au bord de la Meuse en 2024. Sa cuisine française contemporaine lui a valu le titre de "Nouvel Arrivant Remarquable de l’Année 2025" chez Gault&Millau. Il sera aux fourneaux le 13 décembre, à l'occasion de la réception de Charleroi.

Wout Bru clôturera l'année face à Saint-Trond

Autre nom bien connu de la gastronomie belge, Wout Bru prendra les commandes de la cuisine le 27 décembre, lors de la réception de Saint-Trond. Le chef a bâti sa carrière en Belgique et en France et est notamment associé au Sanglier des Ardennes, à Durbuy. Sa cuisine mêle influences méditerranéennes, produits de qualité et saveurs raffinées.

Entre ces différentes soirées, Chef Yf, du Bistro Tribunal, sera également au programme. Il préparera le dîner du 22 novembre, à l'occasion de la rencontre entre Anderlecht et l'OHL.

Avec La Table du Chef, Anderlecht poursuit son ambition de proposer une expérience différente au Lotto Park. Le club ne veut pas seulement attirer les visiteurs pour le football, mais aussi leur offrir une expérience gastronomique complète lors de certaines rencontres à domicile.

La programmation complète :

  • 31 octobre – Westerlo : Thijs Vervloet (Maison Colette)

  • 5 novembre – RB Salzbourg : Paul Delrez

  • 22 novembre – OHL : Chef Yf (Bistro Tribunal)

  • 10 décembre – Hoffenheim : Paul Delrez

  • 13 décembre – Charleroi : Curtis Maquet (Le Beau Rivage)

  • 27 décembre – Saint-Trond : Wout Bru

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Philippe Albert pointe ce qui ne va pas à Anderlecht : "Ce qui n’est pas le cas…"

Philippe Albert pointe ce qui ne va pas à Anderlecht : "Ce qui n’est pas le cas…"

14:00
🎥 Pas de carte rouge pour Léo Petrot (Anderlecht) ? La nouvelle décision arbitrale insensée du week-end

🎥 Pas de carte rouge pour Léo Petrot (Anderlecht) ? La nouvelle décision arbitrale insensée du week-end

14:20
Vitor Bruno, Vincent Euvrard : même combat ? À Anderlecht et au Standard, la même urgence

Vitor Bruno, Vincent Euvrard : même combat ? À Anderlecht et au Standard, la même urgence

12:20
Un ancien arbitre n'épargne pas l'arbitrage de Genk - Standard : "L'UEFA n'aurait pas apprécié"

Un ancien arbitre n'épargne pas l'arbitrage de Genk - Standard : "L'UEFA n'aurait pas apprécié"

13:50
1
Matthieu Epolo a-t-il vu rouge à cause... du soleil ? L'étrange explication qui prend en fait tout son sens

Matthieu Epolo a-t-il vu rouge à cause... du soleil ? L'étrange explication qui prend en fait tout son sens

13:20
1
Verdict ce lundi soir : voici le grand favori du Ballon d'Or 2026

Verdict ce lundi soir : voici le grand favori du Ballon d'Or 2026

13:56
OFFICIEL : un nouveau visage intègre le staff des Diables Rouges

OFFICIEL : un nouveau visage intègre le staff des Diables Rouges

13:00
Battre Anderlecht 4-0, ça soulage : "Tout le monde a dit qu'on avait eu de la chance, mais..."

Battre Anderlecht 4-0, ça soulage : "Tout le monde a dit qu'on avait eu de la chance, mais..."

10:00
Est-il lancé ? Deux mois plus tard, enfin ses grands débuts avec le Club de Bruges

Est-il lancé ? Deux mois plus tard, enfin ses grands débuts avec le Club de Bruges

11:40
Fin de l'idylle ou simple coup de mou pour le Sporting Charleroi ?

Fin de l'idylle ou simple coup de mou pour le Sporting Charleroi ?

11:20
2
Un derby liégeois sous tension s'annonce en Challenger Pro League

Un derby liégeois sous tension s'annonce en Challenger Pro League

12:00
"Inacceptable", "ridicule", "un manque de qualité" : la tempête Union laissera des dégâts

"Inacceptable", "ridicule", "un manque de qualité" : la tempête Union laissera des dégâts

11:00
Vitor Bruno étonne : "Anderlecht doit viser la quatrième place pour l'instant"

Vitor Bruno étonne : "Anderlecht doit viser la quatrième place pour l'instant"

08:20
"C'est le meilleur coach depuis le départ de Vincent Kompany" : Colin Coosemans défend Vitor Bruno

"C'est le meilleur coach depuis le départ de Vincent Kompany" : Colin Coosemans défend Vitor Bruno

07:40
Genk jubile : "Je sais ce que ça fait aux supporters de battre le Standard"

Genk jubile : "Je sais ce que ça fait aux supporters de battre le Standard"

09:40
Les problèmes privés qui ont gâché le début de saison de Thorgan Hazard

Les problèmes privés qui ont gâché le début de saison de Thorgan Hazard

10:20
Petit point noir pour Ivan Leko malgré le 7e succès de rang du Club de Bruges

Petit point noir pour Ivan Leko malgré le 7e succès de rang du Club de Bruges

09:00
Satisfait du début de deuxième mi-temps, Vitor Bruno n'a jamais cité le mot "crise"

Satisfait du début de deuxième mi-temps, Vitor Bruno n'a jamais cité le mot "crise"

06:30
Surprise à Newcastle : pourquoi Matias Fernandez-Pardo était-il absent de la feuille de match ?

Surprise à Newcastle : pourquoi Matias Fernandez-Pardo était-il absent de la feuille de match ?

09:20
🎥 Un entraîneur belge peste contre la goal-line technology : "C’est impossible que le ballon soit entré !

🎥 Un entraîneur belge peste contre la goal-line technology : "C’est impossible que le ballon soit entré !

08:40
De retour pratiquement trois mois plus tard : un battant comme capitaine de fin de soirée pour l'Union

De retour pratiquement trois mois plus tard : un battant comme capitaine de fin de soirée pour l'Union

07:20
Des nouvelles plus précises de Diego Moreira, absent ce week-end avec l'AC Milan

Des nouvelles plus précises de Diego Moreira, absent ce week-end avec l'AC Milan

08:00
Incroyable ! 23 millions d’euros supplémentaires pour un club de Jupiler Pro League

Incroyable ! 23 millions d’euros supplémentaires pour un club de Jupiler Pro League

07:00
Le "naïf" Vitor Bruno dans la tourmente : Coucke, Verschueren et Bornauw "pas contents" Analyse

Le "naïf" Vitor Bruno dans la tourmente : Coucke, Verschueren et Bornauw "pas contents"

22:30
1
"Ceux devant doivent prendre leurs responsabilités" : Giulian Biancone n'épargne pas l'attaque d'Anderlecht

"Ceux devant doivent prendre leurs responsabilités" : Giulian Biancone n'épargne pas l'attaque d'Anderlecht

21:30
"La deuxième mi-temps, pour moi, c'est ça l'Union" : Besfort Zeneli vante l'ADN du club

"La deuxième mi-temps, pour moi, c'est ça l'Union" : Besfort Zeneli vante l'ADN du club

23:20
L'Union a bel et bien perdu un nouveau cadre : "Il sera absent un long moment"

L'Union a bel et bien perdu un nouveau cadre : "Il sera absent un long moment"

23:00
🎥 Anderlecht aurait-il dû se retrouver à dix ? La décision de la VAR fait débat

🎥 Anderlecht aurait-il dû se retrouver à dix ? La décision de la VAR fait débat

20:45
Même sans Thibaut Courtois, le Real et Mbappé régalent en s'offrant le Clasico contre le FC Barcelone

Même sans Thibaut Courtois, le Real et Mbappé régalent en s'offrant le Clasico contre le FC Barcelone

23:30
🎥 Le leader La Gantoise scalpe Anderlecht, pratiquement exclu de la course au titre

🎥 Le leader La Gantoise scalpe Anderlecht, pratiquement exclu de la course au titre

20:30
Une deuxième mi-temps renversante ! Menée 0-2, l'Union fait exploser la lanterne rouge

Une deuxième mi-temps renversante ! Menée 0-2, l'Union fait exploser la lanterne rouge

21:15
Un émoji bisou : l'adjoint de Kompany, passé par Anderlecht, donne des nouvelles de l'entraîneur belge

Un émoji bisou : l'adjoint de Kompany, passé par Anderlecht, donne des nouvelles de l'entraîneur belge

22:00
🎥 Une réaction bien trop tardive : le RFC Liège n'a pas pu combler un retard de trois buts

🎥 Une réaction bien trop tardive : le RFC Liège n'a pas pu combler un retard de trois buts

21:46
L'Union fait le break, Vanzeir exclu ! Direct Commenté Live

L'Union fait le break, Vanzeir exclu ! Direct Commenté

19:10
Le magnifique assist de Charles De Ketelaere ne permet pas à l'Atalanta de l'emporter

Le magnifique assist de Charles De Ketelaere ne permet pas à l'Atalanta de l'emporter

21:00
La dixième fut la bonne : le Beerschot a vaincu le signe indien contre Felice Mazzù

La dixième fut la bonne : le Beerschot a vaincu le signe indien contre Felice Mazzù

20:15

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
KV Courtrai KV Courtrai 23/10 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 3-2 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 4-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 5-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges

Dernières réactions

Sead08 Sead08 a propos de Fin de l'idylle ou simple coup de mou pour le Sporting Charleroi ? Sead08 Sead08 a propos de Un ancien arbitre n'épargne pas l'arbitrage de Genk - Standard : "L'UEFA n'aurait pas apprécié" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Matthieu Epolo a-t-il vu rouge à cause... du soleil ? L'étrange explication qui prend en fait tout son sens JoBg JoBg a propos de Le "naïf" Vitor Bruno dans la tourmente : Coucke, Verschueren et Bornauw "pas contents" 051961rouche 051961rouche a propos de Des nouvelles de Matthieu Epolo après son choc avec Rafiu Durosinmi lors de Genk - Standard Sandirap77 Sandirap77 a propos de Mohr n'a rien arrangé, quelques éclaircies dans le lot : les notes du Standard au Racing Genk Alex_005 Alex_005 a propos de Encore du beau monde en tribune pour Nicolo Tresoldi : des recruteurs de grands clubs présents à Bruges Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "On se tire une balle dans le pied" : le Standard encore frustré, Vincent Euvrard au bord du gouffre ? Serge Herbiet Serge Herbiet a propos de On ne l'arrête plus : loin de l'Union, Loïc Lapoussin signe la saison de sa vie Pogi Pogi a propos de Epolo K.-O. et exclu après avoir encaissé : les cinq minutes en enfer du Standard à Genk Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved