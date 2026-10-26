Chef deux étoiles, phénomène Instagram : Anderlecht met les petits plats dans les grands

Le Sporting d'Anderlecht continue d’innover en dehors des terrains. Avec La Table du Chef, le club accueillera plusieurs chefs réputés au Lotto Park ces prochains mois. Le chef deux étoiles Thijs Vervloet, le phénomène Instagram Paul Delrez et le chef étoilé Wout Bru passeront notamment derrière les fourneaux lors des prochains matchs à domicile des Mauves.

Le concept gastronomique d'Anderlecht entame un nouveau chapitre. Koen Somers et Jean-Philippe De Pessemier étaient jusqu'ici aux commandes de la cuisine au Lotto Park. Désormais, plusieurs chefs réputés et talents prometteurs se succéderont derrière les fourneaux pour régaler les invités dans un cadre rénové.

De Maison Colette à la cuisine populaire de Paul Delrez

Cette nouvelle série débutera le 31 octobre, à l'occasion de la réception de Westerlo. Thijs Vervloet sera aux fourneaux. Le chef du restaurant deux étoiles Maison Colette est réputé pour sa cuisine franco-belge, qui associe préparations classiques, produits de qualité et sauces raffinées.

Le 5 novembre, lors de la réception du RB Salzbourg en Coupe d'Europe, Paul Delrez prendra le relais. Le chef bruxellois s'est fait connaître avec sa "Hot Regressive Cuisine", qui revisite des plats nostalgiques avec une touche moderne. Son livre de cuisine du même nom est également devenu un best-seller. Il retrouvera le Lotto Park le 10 décembre pour la venue d'Hoffenheim.

Curtis Maquet sera lui aussi de la partie. Le chef du Beau Rivage a fait ses armes au restaurant deux étoiles La Table de Maxime avant d'ouvrir son propre établissement au bord de la Meuse en 2024. Sa cuisine française contemporaine lui a valu le titre de "Nouvel Arrivant Remarquable de l’Année 2025" chez Gault&Millau. Il sera aux fourneaux le 13 décembre, à l'occasion de la réception de Charleroi.

Wout Bru clôturera l'année face à Saint-Trond

Autre nom bien connu de la gastronomie belge, Wout Bru prendra les commandes de la cuisine le 27 décembre, lors de la réception de Saint-Trond. Le chef a bâti sa carrière en Belgique et en France et est notamment associé au Sanglier des Ardennes, à Durbuy. Sa cuisine mêle influences méditerranéennes, produits de qualité et saveurs raffinées.





Entre ces différentes soirées, Chef Yf, du Bistro Tribunal, sera également au programme. Il préparera le dîner du 22 novembre, à l'occasion de la rencontre entre Anderlecht et l'OHL.

Avec La Table du Chef, Anderlecht poursuit son ambition de proposer une expérience différente au Lotto Park. Le club ne veut pas seulement attirer les visiteurs pour le football, mais aussi leur offrir une expérience gastronomique complète lors de certaines rencontres à domicile.

La programmation complète :