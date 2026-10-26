Les problèmes privés qui ont gâché le début de saison de Thorgan Hazard

Thorgan Hazard a enfin pu faire la différence au RC Lens. L'ancien joueur d'Anderlecht a été décisif ce samedi face au Paris FC avec un assist et un but, permettant à son équipe de renverser la vapeur pour s'imposer 2-1. Après des mois durant lesquels peu de choses semblaient tourner rond, cette solide prestation est arrivée à point nommé pour le Belge de 33 ans.

Thorgan Hazard est monté à l'heure de jeu et n'a eu besoin que de 120 secondes pour offrir l'égalisation à Florian Thauvin. Vingt minutes plus tard, "Toto" a lui-même inscrit le but de la victoire face au Paris FC. Son premier but depuis le début du mois d'avril, lorsqu'il avait marqué pour Anderlecht contre le Club de Bruges. Une véritable délivrance.

Des débuts difficiles après son retour à Lens

Pour rappel, Thorgan Hazard est revenu librement à Lens l'été dernier, après avoir réussi sa dernière saison à Anderlecht, avec quinze buts et onze passes décisives toutes compétitions confondues. Les attentes artésiennes étaient donc élevées, mais ses débuts en France ont tourné à la déception.

Suspendu lors des deux premiers matchs, il a connu une première titularisation contre Lorient particulièrement difficile. Thorgan Hazard avait été remplacé sous les sifflets et, les semaines suivantes, il n'était pas non plus parvenu à retrouver son niveau. À tel point qu'il avait manqué les matchs contre Lyon et Troyes début octobre.

Il y avait également des explications sportives. Après sa grave blessure au genou en avril 2024, Hazard avait perdu une partie de son explosivité. De plus, le passage du championnat belge à la Ligue 1 nécessitait une nouvelle période d'adaptation. Au sein du club lensois, son manque de rythme de match a aussi été pointé du doigt.

Beaucoup de changements, aussi en dehors des terrains

Mais il est possible que le football ne soit pas la seule explication. Ses difficultés sportives se sont accompagnées d'une période compliquée dans sa vie privée. Thorgan Hazard et la mère de ses quatre filles se sont en effet séparés l'été dernier. Le Belge a également dû chercher un nouveau logement, avant de finalement s'installer à Lille.



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Il n'est pas clair à quel point ces événements ont pesé sur sa vie sportive. Il est donc impossible d'attribuer ses moins bonnes prestations uniquement à cela. Mais une chose est certaine : Hazard a été confronté, en peu de temps, à d'importants changements, tant sur le plan professionnel que privé, et il ne l'a pas caché. Espérons donc que cette montée au jeu décisive face au Paris FC puisse définitivement lancer sa saison.