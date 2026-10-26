Verdict ce lundi soir : voici le grand favori du Ballon d'Or 2026
Le Ballon d'Or sera décerné ce lundi soir à Londres. Près d'une dizaine de joueurs présentent des arguments pour le remporter, mais un favori se détache, selon l'Observatoire du Football CIES.
Ballon d'Or 2026 : voici l'heure exacte à laquelle les grands vainqueurs seront annoncés
Le grand vainqueur du Ballon d'Or féminin sera annoncé à 22h38, selon le journaliste de la chaîne COPE Víctor Navarro. Quant au Ballon d'Or masculin, son lauréat devrait être connu à 22h43 très précisément.
Découvrez ci-dessous les noms des grands favoris pour le Ballon d'Or masculin 2026. À noter également que si vous souhaitez suivre cette cérémonie, elle sera retransmise gratuitement et en direct dans l'app DAZN.
L'événement sera commenté en français par le journaliste François-Nicolas Sepulchre. Du côté flamand, c'est Michael Van Vaerenbergh qui assurera les commentaires.
Le Ballon d'Or sera décerné ce lundi soir à Londres. Près d'une dizaine de joueurs présentent des arguments pour le remporter, mais un favori se détache, selon l'Observatoire du Football CIES.
Qui succèdera à Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière en 2025 ? La réponse sera connue ce lundi soir à l'issue de la cérémonie, qui se déroulera à Londres.
Si une petite dizaine de joueurs présentent des arguments, certains favoris se détachent. C'est en tout cas ce que note l'Observatoire du Football CIES.
Selon lui, c'est Lamine Yamal qui aurait le plus de chances d'être sacré Ballon d'Or 2026. Grâce, probablement, à la Coupe du monde remportée par l'Espagne, même si le petit génie du FC Barcelone a réalisé un tournoi en deçà des attentes.
Yamal Ballon d'Or, Dembélé seulement 27e ?
Juste derrière lui, on retrouve deux protégés de Vincent Kompany : Michael Olise et Harry Kane, à qui il ne manquerait qu'un titre majeur (Ligue des Champions ou Coupe du monde) pour truster la première place.
Derrière, on retrouve Lionel Messi, auteur d'un Mondial de haut niveau, et Désiré Doué, tandis que Kylian Mbappé ne prendrait que la sixième place. Le vainqueur sortant, Ousmane Dembélé, n'occuperait que la 27e place ! La prédiction du CIES sera-t-elle bonne ? Verdict ce lundi soir, donc.
#CIES 'Ballon d'Or' rankings for last year performance 😍 🥇 #LamineYamal 🇪🇸 🥈 #MichaelOlise 🇫🇷 🥉 #HarryKane 🏴 Top 5⃣0⃣ & methodology 👉 https://t.co/Mrf33lvv2f #Messi 🇦🇷 #Doue 🇫🇷 #Mbappe 🇫🇷 #Kvaratskhkelia 🇬🇪 #Pedri 🇪🇸 #Haaland 🇳🇴 #Cubarsi 🇪🇸 https://t.co/B4OoKE9SMr— CIES Football Obs (@CIES_Football) October 26, 2026
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot