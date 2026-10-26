Philippe Albert pointe ce qui ne va pas à Anderlecht : "Ce qui n’est pas le cas…"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Philippe Albert pointe ce qui ne va pas à Anderlecht : "Ce qui n’est pas le cas…"
Photo: © photonews

Après avoir remporté son premier match en Europa League cette saison, Anderlecht n'est pas parvenu à enchaîner face à La Gantoise dimanche soir. Le club bruxellois s'est lourdement incliné (4-0) face aux Gantois. Philippe Albert est revenu sur cette lourde défaite des Mauves. Il estime que le score ne reflète pas réellement la physionomie de la rencontre et pointe ce qui ne va pas à Anderlecht.

Après avoir été éliminé de la Coupe de Belgique face au Beerschot la semaine dernière, Anderlecht a connu un nouveau week-end catastrophique. "Ceux qui n’auront pas vu le match imagineront qu’Anderlecht est passé complètement à côté de son sujet, mais le score est incroyablement forcé", a souligné Philippe Albert au micro de Sudinfo.

Un réalisme gantois qui a fait la différence

Le consultant a pointé le réalisme gantois : "Gand, sans développer un grand jeu, a été super réaliste et a fait du Gand, en misant sur une belle organisation et en profitant des espaces laissés par l’adversaire, comme en témoignent ces trois buts inscrits sur autant de reconversions offensives."

"Et le fait qu’avec Araujo, auteur de trois assists, Davy Roef ait été l’un des grands artisans du succès gantois en dit long", a-t-il poursuivi au micro de Sudinfo.

Des difficultés qui persistent pour Anderlecht

Mais malgré tout, Philippe Albert évoque les difficultés qu'éprouvent les Mauves : "Cela étant, le Sporting éprouve les mêmes difficultés depuis le début de la saison, parce qu’il a du mal à trouver l’ouverture, alors qu’il a bénéficié, à Gand, de plusieurs grosses occasions et parce que s’il est bien d’aligner en milieu de terrain des joueurs qui savent manier le ballon, il faut aussi que ceux-ci puissent avoir des réflexes défensifs en perte de balle et soigner les positionnements, ce qui n’est pas le cas…"

Lire aussi… Battre Anderlecht 4-0, ça soulage : "Tout le monde a dit qu'on avait eu de la chance, mais..."
Ce samedi, les Mauves recevront Westerlo au Lotto Park à 20h45. S'ensuivront ensuite la réception de Salzbourg en Europa League, le jeudi 5 novembre, et un déplacement à Bruges en championnat, le 8 novembre.

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