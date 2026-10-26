"Les joueurs manquent de repères" : un ancien Diable Rouge critique Vítor Bruno

"Les joueurs manquent de repères" : un ancien Diable Rouge critique Vítor Bruno
Photo: © photonews

Après la lourde défaite d'Anderlecht face à La Gantoise (4-0), Marc Degryse est revenu sur la prestation des Mauves au micro de Het Laatste Nieuws. Il n'a pas hésité à critiquer Vítor Bruno.

"Anderlecht a livré une meilleure prestation à La Gantoise que face au Beerschot et au Cercle de Bruges, et pourtant, il a perdu. L'explication est simple : un manque d'efficacité offensive. Les chiffres ne mentent pas", a-t-il expliqué.

Anderlecht n'a inscrit que neuf buts en neuf rencontres de championnat. C'est moins que le Cercle de Bruges, lanterne rouge du classement. Malines affiche le même bilan, tandis que seuls OHL et Courtrai ont marqué moins de buts.

Marc Degryse ne comprend pas les choix de Vítor Bruno

L'ancien Diable Rouge a également comparé les statistiques offensives d'Anderlecht à celles des autres équipes du championnat : "L'Union a déjà inscrit 27 buts, Westerlo 24 et le Club de Bruges 22. Mais il faut aussi souligner que, parmi tous les joueurs ayant contribué aux neuf buts d'Anderlecht, seul Winkler était titulaire à Gand. Il ne faut donc pas s'étonner que l'équipe ne parvienne pas à marquer. Cvetkovic aurait dû inscrire deux buts hier soir."

"Je ne comprends pas Vítor Bruno. Les joueurs manquent de repères. Bentayeb n'a rien montré jeudi en Pologne, ni maintenant à Gand. Sikan était tellement important en août et en septembre, mais il disparaît désormais des radars sans faire de bruit. Même chose pour Ambros. Et soudain, Degreef et Stroeykens réapparaissent. C'est un véritable carrousel."

Un manque de stabilité à Anderlecht

Selon Marc Degryse, les nombreux changements opérés par Vítor Bruno créent de l'incertitude au sein du groupe. Certains joueurs passent du terrain aux tribunes avant de retrouver une place dans l'équipe, sans véritable continuité. Une situation bien différente de celle de La Gantoise, où les joueurs savent clairement à quoi s'en tenir concernant leur temps de jeu.

Lire aussi… Philippe Albert pointe ce qui ne va pas à Anderlecht : "Ce qui n’est pas le cas…"

Pour l'ancien Diable Rouge, la gestion des rotations et le discours de Vítor Bruno doivent donc être remis en question. Il estime toutefois que les joueurs ont également leur part de responsabilité dans les difficultés actuelles d'Anderlecht.

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