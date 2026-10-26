Battre Anderlecht 4-0, ça soulage : "Tout le monde a dit qu'on avait eu de la chance, mais..."

La Gantoise a facilement pris la mesure du Sporting d'Anderlecht ce dimanche à la Planet Group Arena : 4-0. Les Buffalos demeurent en tête de la Jupiler Pro League après neuf journées. Rik De Mil est donc un entraîneur satisfait après une semaine difficile, mais il ne veut toutefois pas s'emballer et garde les pieds sur terre.

"Ne pas regarder derrière soi en tant que leader ? Ce n'est pas si difficile", a notamment déclaré Rik De Mil en conférence de presse après le large succès de ses troupes face au Sporting d'Anderlecht.

"Les objectifs étaient et restent les mêmes. Se qualifier pour la Conference League était un objectif, et nous y sommes parvenus ; la Coupe a été un échec et, en championnat, nous voulions un ticket européen, donc le top 4. C'est la seule chose qui nous occupe semaine après semaine."

Rik De Mil ne s'enflamme pas

"Tout le reste ? Le classement est agréable à regarder et je le consulte parfois pour en profiter un peu, mais on le fait de manière réaliste", a déclaré le T1 des Buffalos, qui veut surtout rester calme. Car en football, tout peut aller très vite. "Il y a un peu plus d'une semaine, après Zulte Waregem et Aarhus, nous étions en tête partout… À ce moment-là, tout le monde trouvait La Gantoise incroyablement bonne."

"Ensuite, nous avons perdu deux fois et, soudainement, on disait que nous avions eu énormément de chance au début de saison et que tout tournait en notre faveur. On parlait aussi déjà d'un petit creux. Mais quand on regarde le classement, on ne peut pas parler de chance."

Rik De Mil voit encore des points à améliorer à Gand

De Mil a toutefois reconnu que Gand avait eu un peu de réussite pour atteindre la phase de ligue de la Conference League. "Pour le reste, nous faisons simplement du bon travail avec beaucoup de jeunes, mais nous devons rester calmes."



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"En tant qu'entraîneur, staff et joueurs, nous devons aborder les choses avec réalisme, tant les aspects positifs que négatifs. Car après ce 4-0, ils vont à nouveau dire que c'est incroyable. Mais tout est très serré et, malgré le résultat, nous avons encore des progrès à faire, car nous n'avons pas non plus réussi à entièrement dominer Anderlecht dans ce match", a-t-il conclu.