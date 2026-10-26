"Inacceptable", "ridicule", "un manque de qualité" : la tempête Union laissera des dégâts

Hannes Van der Bruggen est un homme qui dit ce qu'il pense. Cela ne fait plus aucun doute depuis quelques années. Après la lourde défaite sur le terrain de l'Union, le capitaine ne s'est donc pas retenu. Il a évoqué une seconde période inacceptable et avait lui-même du mal à comprendre ce qui s'était exactement passé.

Il suffisait de cligner des yeux pour voir le score d'Union Saint-Gilloise - Cercle de Bruges évoluer, ce dimanche. Et il faut le reconnaître : ne jamais abandonner et continuer à se battre fait bel et bien partie de l'ADN des Bruxellois.

Le Cercle dans une situation très délicate

Le carton rouge de Dante Vanzeir a également pesé lourd dans la balance. Mais même à dix, le Cercle de Bruges a vécu un véritable cauchemar. Après 48 minutes, les Brugeois menaient pourtant 0-2 au Parc Duden et semblaient en mesure d'infliger aux Saint-Gillois leur première défaite à domicile depuis février 2025.

Un peu plus d'une demi-heure plus tard, le tableau d'affichage indiquait 5-2. Un sixième but a même été annulé par le VAR, ce qui aurait encore alourdi le bilan des Groen & Zwart, mentalement touchés après cette lourde défaite.

Hannes Van der Bruggen pointe un manque de qualité

Avec 21 buts encaissés, le Cercle de Bruges est l'équipe qui a concédé le plus cette saison. "C'est inacceptable. Mener 0-2, c'est le scénario rêvé, puis on encaisse immédiatement le 1-2. L'ambiance revient alors tout de suite dans le stade", regrettait le capitaine Hannes Van der Bruggen.

"Encaisser six buts en une mi-temps (enfin, cinq), je n'avais encore jamais vécu ça. C'est ridicule. Même si on joue à dix, c'est ridicule. On a ensuite une énorme occasion de faire 1-3, mais on ne la concrétise pas. C'est un manque de qualité", a-t-il sévèrement déclaré.



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