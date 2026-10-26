Vitor Bruno, Vincent Euvrard : même combat ? À Anderlecht et au Standard, la même urgence

Battus ce week-end, Vitor Bruno (Anderlecht) et Vincent Euvrard (Standard) se retrouvent dans une situation assez similaire et doivent impérativement gagner des points, au sens propre comme au figuré, lors des derniers matchs avant la prochaine trêve internationale pour espérer poursuivre l'aventure sur le banc de leur club.

L'un vient d'être giflé 4-0 sur la pelouse d'une équipe avec laquelle il aurait été en concurrence dans la course à la troisième place si elle n'avait pas connu un début de saison en boulet de canon. L'autre, miné par les erreurs individuelles de ses joueurs, vient de subir un quatrième revers consécutif, a un peu de chance de n'être toujours qu'à cinq points de l'objectif annoncé en début de saison et subit, de plus en plus, la grogne de ses supporters.

Vitor Bruno et Vincent Euvrard sont-ils sur la sellette, au Sporting d'Anderlecht et au Standard ? Les deux entraîneurs se retrouvent dans une situation pratiquement similaire, à deux grosses semaines de la deuxième trêve internationale de la saison.

Anderlecht croit encore en Vitor Bruno

Le Portugais a visiblement toujours la confiance de sa direction, qui estime qu'un nouvel entraîneur ne faciliterait pas la vie de l'équipe dans le contexte actuel. Bruno peut donc encore relever la pente, mais battre Westerlo et Salzbourg à domicile sera une nécessité avant un déplacement délicat au Club de Bruges qui précédera la trêve.

N'abordant jamais le mot "crise" et témoignant toujours du positif, le T1 des Mauves devra faire en sorte que son équipe montre les progrès qu'elle accomplit lors de ses deux prochaines rencontres pour ne pas se faire encore plus distancer en championnat et, pire encore, se retrouver avec un très maigre 3/12 après quatre journées d'Europa League. Vitor Bruno ne sera pas viré cette semaine, mais sa situation pourrait être rapidement réévaluée en cas de nouveaux résultats décevants.

Vincent Euvrard ne se sent pas non plus menacé

La même conclusion s'applique à Vincent Euvrard en bord de Meuse. Perdre contre La Gantoise, Charleroi et Genk sur le plus petit écart n'a rien de dramatique pour le Standard, qui n'a jamais été véritablement balayé cette saison et qui n'est "jamais loin" de décrocher des résultats, comme le soulignait le T1 des Rouches en conférence de presse.





Au classement, l'heure est toutefois grave, comme au Lotto Park, et les deux prochaines journées feront véritablement office de juge de paix. Vincent Euvrard et le Standard n'auront tout simplement pas le droit d'être accrochés face à Courtrai et Beveren, dans deux matchs à domicile, avant la petite pause de novembre.

Tous deux questionnés sur le sujet ce dimanche, ni Vitor Bruno ni Vincent Euvrard ne se sentent menacés. Les directions temporisent et laissent du temps, mais des deux côtés, la grogne se fait de plus en plus visible, de plus en plus audible. La valse des entraîneurs de Pro League risque de reprendre en novembre, et ces deux-là pourraient bien être concernés si leurs deux prochaines rencontres ne se soldent pas par un 6/6.