"Le Top 4 s’éloigne sans doute définitivement pour le Standard"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Le Top 4 s’éloigne sans doute définitivement pour le Standard"
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Le Standard de Liège s'est incliné face au KRC Genk dimanche après-midi (2-1). Philippe Albert a livré son analyse de la défaite des hommes de Vincent Euvrard au micro de nos confrères de Sudinfo.

Pour Philippe Albert, le Standard de Liège a été trop fragile défensivement face à Genk : "En offrant deux cadeaux aussi gros à Genk et en défendant comme il l’a fait sur ces phases-là, le Standard ne pouvait pas s’en sortir, sauf s’il disposait des qualités pour inscrire trois, quatre ou cinq buts à son adversaire, comme l’Union, mais ce n’est pas le cas."

"Sur le but du 1-0, c’est Mohr qui devait couvrir la première zone mais était aux abonnés absents. Et sur celui du 2-1, Ayensa veut dégager le ballon de la tête avant de se raviser. L’équipe liégeoise a été plombée par ces deux grossières erreurs, comme c’est trop souvent le cas depuis plusieurs semaines", a-t-il poursuivi.

Le Top 4 s'éloigne pour les Rouches

Il s'agit de la quatrième défaite consécutive des Rouches. "En attendant, la série négative se poursuit pour le Standard qui, en perdant ses quatre derniers matches, s’est mis une pression dont il aurait volontiers fait l’économie."

"Le Top 4 s’éloigne sans doute définitivement pour le club principautaire qui, s’il ne signe pas un 9 sur 9 face à Courtrai, Beveren et Lommel, qui soit dit en passant le devance d’une unité au classement, devra considérer la Coupe de Belgique comme la seule échappatoire pour retrouver au plus vite l’Europe. Avec tous les risques que cela comporte lorsqu’on doit mettre toutes ses billes dans le même panier."

Lire aussi… Philippe Albert pointe ce qui ne va pas à Anderlecht : "Ce qui n’est pas le cas…"
Le prochain défi du Standard sera donc Courtrai, ce samedi à 18h15. Il sera important pour les Liégeois de mettre fin à leur mauvaise série.

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