"Nous avons le meilleur gardien du monde dans nos rangs, mais..." : Mourinho ravi de la doublure de Courtois

Dans un état grippal, Thibaut Courtois n'a pas pu prendre part au Clasico de dimanche soir entre le FC Barcelone et le Real Madrid (1-2). C'est donc l'Ukrainien Andriy Lunin qui était dans les cages madrilènes lors du succès des Merengues. José Mourinho n'a pas hésité à saluer la performance de la doublure du gardien belge après la rencontre.

Andriy Lunin a souvent répondu présent lorsque Thibaut Courtois a dû s'absenter pour une raison ou une autre. Cette fois, c'était lors de l'un des matchs les plus importants de la saison, et le gardien ukrainien a une nouvelle fois répondu présent.

José Mourinho félicite Andriy Lunin

De quoi satisfaire José Mourinho, qui s'est jeté dans les bras de son gardien après le coup de sifflet final pour le féliciter. "Sur les premières questions que vous m'avez posées, aucune ne concernait Lunin", a commenté le technicien portugais en conférence de presse.

"Je suis sûr que si Lunin commet des erreurs, la deuxième question portera sur Lunin. Nous avons le meilleur gardien du monde dans nos rangs, mais, avant le match, personne n'a pleuré parce qu'il n'était pas là."

José Mourinho avait également glissé quelques mots d'encouragement à son joueur avant la rencontre : "Je ne lui ai dit qu'une seule chose avant le match : 'Au vu de ton niveau à l'entraînement, tu mérites de jouer et pas d'être sur le banc. Monte sur le terrain et montre-le'. Il a été brillant et il a affiché une grande sérénité."

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On ignore pour l'instant quand Thibaut Courtois fera son retour. Mais une chose est sûre : si le Real Madrid doit encore se passer du Belge, Andriy Lunin est prêt à prendre le relais.