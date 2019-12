Un derby mancunien en demi-finale de la League Cup

Pas de surprise au lendemain de la qualification d'Aston Villa: les favoris ont tenu leur rang en quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise.

Et, sans surprise toujours, c'est le duel entre les deux équipes de Premier League qui a été le plus accroché. Leicester City, avec Praet mais sans Tielemans, avait pourtant fait le plus dur en première mi-temps grâce à Maddison et Evans, mais Everton est revenu dans le match pour forcer les penaltys. Des tirs au but qui ont souri au deuxième de Premier League: Youri Tielemans et Dennis Praet filent en demi-finales.

Qualification également pour Kevin De Bruyne, qui n'a pas joué, mais a vu le but de Cancelo, et le doublé de Sterling qui permettent à City de se qualifier sans problème aux dépens d'Ocford United (1-3). Victoire tranquille aussi pour Manchester United qui a émergé en seconde pérode contre Colchester (3-0, ,buts de Rashford, Jackson et Martial).

Et le tirage a réservé un beau défi aux deux clubs mancuniens: City et United se retrouveront en demi-finale, Aston Villa hérité de Leicester City.