Le régime alimentaire de Kompany : "Ca a un impact sur mes prestations"

Vincent Kompany a beau vivre des moments difficiles cette saison, son professionnalisme est impossible à remettre en cause. Le joueur-manager d'Anderlecht a ainsi adapté son régime alimentaire aux besoins de son corps.

Un joueur comme Vincent Kompany ne laisse rien au hasard quand il s'agit de son corps, surtout connaissant les nombreux problèmes physiques qu'il a pu connaître - et connaît toujours - durant sa carrière. Cela implique naturellement de gérer tous les paramètres, y compris le régime alimentaire, comme il s'en est expliqué dans le Telegraph.

"Je mange très peu de viande depuis quelques temps. Je ne suis pas extrémiste, mais je surveille mon alimentation et je mange majoritairement de la nourriture végétale. Pour obtenir assez de protéines, je complète avec des haricots, des pois", explique Kompany. "Je me sens mieux comme ça. J'arrive à un âge où j'accepte de me priver de certains plats délicieux pour être une personne plus saine". De quoi aider son corps à tenir : "J'ai tellement poussé mes limites physiques durant ma carrière alors que parfois, un simple changement de régime alimentaire aurait suffi", souligne l'ancien joueur de Manchester City.

"Je pense que ce que je mange a vraiment de l'impact sur mes prestations et sur ma qualité de vie en général".