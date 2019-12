Yaya Touré : " Les supporters sont plus stupides qu'avant »

L'ancien joueur de Manchester City vient de terminer sa saison. En fin de contrat en Chine, il est actuellement sans club. Il a eu le temps de discuter avec la FIFA à propos du racisme grandissant dans les stades et dans la société de manière générale.

La BBC a retranscrit ce jeudi ses propos sur le racisme. Un phénomène qui serait de plus en plus présent car : « Les supporters sont plus stupides qu’avant. J’ai discuté de cela avec la FIFA car c’est un sujet très important. Gagner le combat contre le racisme sera compliqué et un long processus » estime l’Ivoirien.

Au vu des différentes affaires de racisme qui touchent toute l’Europe, Yaya Touré en est venu à conclure : « Les supporters, et les gens de manière générale, sont devenus plus stupides. C’est choquant car nous sommes en 2019. Que va faire la prochaine génération ? On ne peut pas continuer de la sorte ».

Les supporters ne sont pas les seuls responsables. Plusieurs polémiques ont surgi suite à des unes de journaux douteuses. Certains dirigeants sont également pointés du doigt pour leur laisser aller, voire pour leur complaisance (en Italie et en Espagne surtout).