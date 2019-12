L'ancien T2 de Virton se lâche sur les conditions de travail "déplorables"

Erwin Bradasch est l'ancien entraîneur adjoint de Dino Toppmöller à Virton. Averti par mail de son licenciement sans connaître les raisons, l'Allemand n'est pas parti en bons termes du club gaumais.

Dans le quotidien luxembourgeois Tageblatt, on peut lire ce vendredi matin les critiques adressées par Bradasch à son ancien employeur : "J'ai reçu un e-mail me disant que j'avais été licencié avec effet immédiat. Cela s'est produit pendant que Dino (Toppmöller) avait une conversation avec la direction du club. Il ne savait rien et on ne lui a pas dit au cours de la conversation que j'étais libéré. Je n’ai pas été informé sur les raisons de mon licenciement".

L'Allemand de 38 ans s'est également plaint des conditions de travail lors de son passage à Virton : "Il y avait des manquements qu’on ne voit même pas dans le foot amateur. Les terrains d'entraînement étaient en mauvais état, les préposés à l’entretien n’ayant pas le matériel approprié".

Et Bradasch de poursuivre : "Le bain froid et le sauna, pour la récupération, n'ont pas été fournis comme promis. Les vêtements d'entraînement n'étaient souvent pas prêts à temps, encore humides car il n'y avait pas assez de sèche-linge et de machines à laver. Une fois, la buanderie était sous eau et on a vu des rats. Il est arrivé qu‘entre deux séances d'entraînement, les joueurs manquent de nourriture car la restauration n'était pas payée".

Telle est la version des faits de l'ancien T2. Le club n'a pas encore réagi. En attendant, Virton se déplace ce samedi à Louvain.