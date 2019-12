Le Président de la Fifa est favorable à une BeNeLigue

Présent à Doha pour assister à la Coupe du Monde des Clubs, Gianni Infantino est revenu sur la création de nouveaux championnats.

En ce qui concerne la création d'une BeNeLigue, le dirigeant de l'instance mondiale du football ne semble plus y être opposé. Belga rapporte ses propos : "Nous devons être ouvert aux discussions. Les Belges et les Néerlandais discutent de la création d’une BeneLigue. Ces discussions durent depuis vingt ans et nous avons toujours dit non parce que nous sommes basés sur les ligues nationales. Mais peut-être que cela aidera ? Peut-être que c’est la seule issue. Peut-être qu’en Europe, il faut y réfléchir, tout comme en Afrique. Je pense qu’il est de notre devoir d’étudier ces choses et nous verrons ensuite où cela nous mènera".

Et Infantino de poursuivre : "Il ne s’agit pas de faire tomber qui que se soit. Il s’agit plutôt de faire monter un peu plus ceux qui sont aujourd’hui en bas. Nous sommes prêts à discuter avec tout le monde". Pas certain que les huit clubs belges de Jupiler League qui ne seraient pas invités dans cette ligue soient d'accord avec ces affirmations. Certains supporters belges et néerlandais présents dans les stades chaque week-end, non plus.